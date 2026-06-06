Les négociations secrètes et les rencontres en coulisses visant à résoudre la crise géopolitique et les actions militaires entre la Russie et l'Ukraine par la voie diplomatique sont au centre de l'attention mondiale. Les derniers développements sont devenus une véritable sensation sur la scène internationale. Le célèbre milliardaire et homme d'affaires russe Roman Abramovitch a rendu une visite inattendue à Kiev, la capitale de l'Ukraine.

Le député de la Verkhovna Rada, Oleksiy Goncharenko, a révélé les détails de cette visite mystérieuse et des importantes négociations menées dans une déclaration sur sa chaîne Telegram officielle.

Rencontre secrète à Kiev et lettre envoyée à Poutine

Selon l'homme politique ukrainien, l'arrivée du milliardaire à Kiev n'était pas une simple visite ordinaire, mais servait de pont de communication direct unique entre les dirigeants des deux pays :

"Selon des informations fiables que j'ai reçues, cette rencontre a bien eu lieu et concernait spécifiquement Roman Abramovitch. Il est venu dans la capitale ukrainienne pour tenir une conversation en face à face avec le président Volodymyr Zelensky et lui transmettre des messages et des conditions importants au dirigeant russe Vladimir Poutine."

Réaction du dirigeant du Kremlin : « Nous devons tenir une réunion »

Le président russe Vladimir Poutine s'était précédemment exprimé sur cette diplomatie secrète. Il a noté que l'homme d'affaires avait fait rapport de la situation au Kremlin à son retour de Kiev. Le dirigeant russe a décrit le dialogue comme suit :

"Cet homme d'affaires est revenu de son voyage à Kiev et nous l'avons rencontré. Selon lui, M. Zelensky lui a indiqué que nous devions tenir une rencontre personnelle pour stabiliser la situation."

Lettre ouverte, coût de la guerre et conditions politiques

Sous-jacentes à ces négociations se trouvent les déclarations politiques mutuelles des dirigeants des deux pays sur le champ de bataille. Les positions officielles actuelles des parties peuvent être mieux comprises grâce au tableau intégré suivant :

Dirigeants politiques Principales déclarations et conditions proposées Dernières étapes Volodymyr Zelensky L'Ukraine a déclaré sa capacité à augmenter fortement le coût de la guerre pour la Russie. Pour arrêter les actions militaires, il exige une rencontre personnelle. A envoyé une lettre officielle et ouverte à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine Ne voit actuellement aucun sens ou avantage à tenir des négociations directes avec le dirigeant ukrainien. A précédemment appelé Zelensky à aller aux élections.

Contexte : Le retour d'une figure majeure comme Roman Abramovitch sur la scène politique en tant que médiateur indique que les parties cherchent toujours des canaux de dialogue en coulisses. Certes, la situation sur le champ de bataille reste tendue, et Vladimir Poutine a jusqu'à présent rejeté la proposition de rencontre, mais la transmission directe de messages de Kiev au Kremlin n'éteint pas complètement les espoirs diplomatiques. L'avertissement de Zelensky sur l'augmentation du coût de la guerre et l'exigence de Poutine concernant les élections montrent que la conclusion d'un traité de paix dans un avenir proche ne sera pas facile. Nous continuerons à suivre l'évolution des événements.

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