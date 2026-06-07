Un père et sa fille obtiennent leur diplôme de médecine ensemble en Angleterre

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Un père et sa fille obtiennent leur diplôme de médecine ensemble en Angleterre

Simon Reynolds et sa fille Emily Franklin, résidents de Taunton, en Angleterre, ont terminé avec succès leurs études supérieures en médecine simultanément. Ils ont obtenu leur diplôme ensemble du Somerset Centre for Multi-Professional Education, attirant l'attention générale. Cela a été rapporté par Lifehacker.

Actuellement, Simon Reynolds et Emily Franklin travaillent dans divers domaines des services médicaux au Somerset NHS Foundation Trust.

Selon Emily Franklin, 31 ans, étudier aux côtés de son père a été une expérience inoubliable et unique. Elle a souligné que les études communes leur ont permis de mieux se comprendre et de maintenir un équilibre entre les cours, le travail et la vie personnelle.

"Notre relation avec mon père a toujours été bonne. Mais avoir à ses côtés quelqu'un qui comprend à quel point il est difficile de concilier travail, famille et éducation en même temps donne une force particulière", déclare Emily Franklin.

Simon Reynolds a admis que retourner à la vie étudiante après une longue pause n'était pas facile. Bien qu'il travaille dans le système de santé depuis près de 20 ans, il a déclaré qu'il était initialement inquiet de commencer ses études.

Selon lui, il a envisagé à plusieurs reprises d'abandonner ses études. Cependant, grâce au soutien de sa fille et de ses camarades de classe, il a décidé de poursuivre sa formation.

"J'ai pensé à plusieurs reprises à abandonner mes études. Mais Emily et mes camarades de groupe m'ont encouragé. Avoir ma fille à mes côtés a été d'une grande aide. Élever deux enfants tandis qu'Emily obtenait ses résultats est vraiment admirable", a déclaré Simon Reynolds.

Emily Franklin a exprimé sa satisfaction que son père ait surmonté toutes les difficultés et angoisses, soulignant que cet événement montre qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à acquérir de nouvelles connaissances et compétences.

Selon Jez Igle, chef du département des soins psychiatriques, le soutien mutuel entre le père et la fille pendant leurs études a servi d'exemple inspirant et positif pour toute l'équipe.

Simon ReynoldsEmily FranklinTauntonUniversité multidisciplinaire de SomersetLifehacker
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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