Les Ouzbeks en Israël avertis du danger

·2·Monde
Les Ouzbeks en Israël avertis du danger

L'ambassade d'Ouzbékistan en Israël a lancé un avertissement aux citoyens présents dans le pays concernant une possible aggravation de la situation sécuritaire.

Les citoyens ouzbeks se trouvant actuellement dans le pays sont priés de faire preuve d'une vigilance accrue. L'ambassade a appelé tous les citoyens à suivre strictement les instructions émises par le Commandement du front intérieur israélien.

Pour assurer la sécurité, les mesures suivantes sont recommandées :

— rester en permanence à proximité d'espaces protégés ;
— entrer immédiatement dans un espace protégé en cas d'alerte aérienne ou de sirène ;
— ne pas quitter l'espace protégé sans l'autorisation du Commandement du front intérieur ;
— suivre en continu les informations officielles et les consignes d'urgence.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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