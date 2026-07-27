« City » sans Guardiola : l'avenir d'Abdukodir Khusanov est-il menacé ?

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« City » sans Guardiola : l'avenir d'Abdukodir Khusanov est-il menacé ?

Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Abdukodir Khusanova connu une adaptation rapide au football anglais et a joué un rôle clé à « Manchester City », grâce en grande partie à Pep Guardiola. Cependant, le départ du célèbre entraîneur espagnol des « Citizens » a suscité des interrogations quant à l'avenir du joueur ouzbek au sein du club.

Zamin.uz examine l'impact du départ de Guardiola sur la carrière de Khusanov à travers l'analyse d'un expert russe renommé.

1. Le facteur Guardiola et la nouvelle ère à « City »

Il est bien connu que Pep Guardiola a accordé une attention particulière au défenseur ouzbek, travaillant individuellement avec lui pour le soutenir sur les plans tactique et physique. Malgré cela, l'entraîneur expérimenté a décidé de quitter Manchester à la fin de la saison dernière, bien qu'il ait encore un contrat en cours.

Ce départ inattendu a enclenché une période de reconstruction au sein de l'équipe, provoquant des inquiétudes chez de nombreux supporters concernant la place de Khusanov dans l'effectif.

2. Aleksandr Troitskiy : « Rien ne menace le statut de Khusanov »

Réagissant à ces inquiétudes, le célèbre journaliste sportif et expert russe Aleksandr Troitskiy a souligné que le départ de Guardiola n'aurait pas d'impact négatif sur la position d'Abdukodir au club.

Extrait des déclarations d'Aleksandr Troitskiy :

« Abdukodir Khusanov a signé un nouveau contrat avec "Manchester City" valable jusqu'en 2031. Cela montre que le départ de Guardiola n'affectera pas Khusanov. Abdukodir reste un joueur de haut niveau en toutes circonstances. »

Les statistiques d'Abdukodir Khusanov à « Manchester City »

Indicateurs

Détails et statistiques

Arrivée au club

Janvier 2025

Durée du contrat actuel

Jusqu'en juin 2031 (prolongé)

Nombre de matchs joués

37 matchs (toutes compétitions confondues)

Trophées remportés

FA Cup et League Cup

Nouvel entraîneur principal

Enzo Maresca

Équipe nationale

Participant à la Coupe du Monde 2026

3. Nouvelle saison sous Maresca et expérience de la Coupe du Monde 2026

Défendant les couleurs de « Manchester City » depuis janvier 2025, Khusanov a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, remportant ses premiers trophées majeurs en club : la FA Cup et la League Cup.

Après avoir couronné cette saison intense par une participation à la Coupe du Monde 2026, le défenseur central de 22 ans se prépare actuellement pour la nouvelle saison sous la houlette du nouvel entraîneur principal Enzo Maresca . Ce nouveau contrat à long terme témoigne de la grande confiance que place le club dans le joueur ouzbek.

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La progression réussie d'Abdukodir Khusanov à « Manchester City » se poursuit.

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Pensez-vous que Khusanov restera un titulaire indiscutable au « City » sous la direction d'Enzo Maresca ? Laissez votre avis dans les commentaires !

Pep GuardiolaAbdukodir KhusanovManchester CityEnzo MarescaAlexander Troitsky
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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