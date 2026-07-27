La Premier League met en vedette Abduqodir Khusanov : la raison en vidéo

Le compte officiel de la Premier League anglaise a publié une vidéo composée des actions les plus marquantes du défenseur de « Manchester City » Abduqodir Khusanov . La ligue a résumé la capacité du joueur ouzbek à rattraper ses adversaires en une seule phrase : « Abduqodir Khusanov est extrêmement rapide ».

Ce n'est pas une simple publication sur les réseaux sociaux. Khusanov, qui s'est imposé en peu de temps comme un titulaire indiscutable dans l'un des championnats les plus exigeants du monde, voit désormais l'une de ses plus grandes forces saluée directement par la Premier League elle-même.

La vidéo met en valeur la principale arme de Khusanov

La vidéo diffusée par le compte de la Premier League montre Khusanov rattrapant des attaquants adverses sur de longues distances, neutralisant des contre-attaques dangereuses et corrigeant des erreurs défensives grâce à sa pointe de vitesse.

Un émoji d'éclair a été ajouté à la publication, soulignant l'atout majeur du joueur.

La vitesse de Khusanov ne lui donne pas seulement l'avantage dans les duels, elle permet également à « Manchester City » de maintenir sa ligne défensive très haut.

Pep Guardiola a également qualifié à plusieurs reprises le joueur ouzbek de « très rapide ». Selon l'entraîneur, le club a recruté Khusanov précisément pour sa capacité à stopper les contre-attaques fulgurantes de l'adversaire. Le staff technique de City a également salué sa capacité à lire le jeu et à prendre les bonnes décisions, en plus de sa rapidité.

La vitesse est devenue un sérieux problème pour les adversaires

Dans le football moderne, la vitesse n'est pas seulement un avantage supplémentaire pour un défenseur central. Surtout dans une équipe comme Manchester City qui se projette vers l'avant en nombre et positionne sa ligne défensive près du milieu de terrain, cette qualité est primordiale.

La vitesse de Khusanov lui permet de :

rattraper les contre-attaques adverses ;

intervenir face aux ailier rapides ;

intercepter les passes en profondeur dans le dos de la défense ;

fermer l'espace rapidement dans les situations de un contre un ;

couvrir les erreurs de ses partenaires.

L'analyse officielle de la saison de Manchester City souligne également que la puissance, la vitesse, le courage et la détermination de Khusanov dans les duels ont fait de lui le chouchou des supporters et l'un des piliers du onze titulaire.

37 matchs et les deux premiers trophées majeurs en Angleterre

Abduqodir Khusanov a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues avec Manchester City lors de la saison 2025/26. Il a passé un total de 2817 minutes sur le terrain, sans toutefois inscrire de but ni délivrer de passe décisive.

L'efficacité d'un défenseur ne se mesure pas uniquement aux buts. Devenu une figure incontournable de la défense de l'équipe en seconde moitié de saison, Khusanov a grandement contribué aux victoires en FA Cup et en League Cup.

Il a été élu joueur du mois de Manchester City en janvier et en mars. Il a également figuré dans le trio final des nommés pour le titre de joueur de la saison du club.

Ces chiffres montrent que Khusanov n'est plus seulement un jeune joueur prometteur, mais un défenseur sur lequel on peut compter lors des grands rendez-vous.

Une ascension fulgurante de Lens à Manchester

Khusanov a rejoint Manchester City en janvier 2025 en provenance du club français de Lens. Le club mancunien n'a pas divulgué officiellement le montant du transfert, mais la presse britannique a estimé l'opération à 33,6 millions de livres sterling, soit près de 40 millions d'euros à l'époque.

Les débuts du défenseur ouzbek en Angleterre n'ont pas été faciles. Après une erreur lors de ses débuts contre Chelsea, il a subi une énorme pression.

Cependant, Khusanov a inversé la tendance en un temps record. Il a gagné la confiance des supporters grâce à sa vitesse, la robustesse de ses duels et son tempérament combatif. Le chemin parcouru entre l'erreur inaugurale et une place de titulaire témoigne de sa solidité mentale.

La Coupe du monde a été difficile pour l'équipe

Abduqodir Khusanov a effectué ses débuts historiques avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la Coupe du monde 2026.

Cependant, le tournoi a tourné court pour la sélection. Battue en phase de groupes par la Colombie (1-3), le Portugal (0-5) et la République démocratique du Congo (1-3), l'Ouzbékistan n'a pas atteint les huitièmes de finale. Au classement final de la FIFA, l'Ouzbékistan a pris la 46e place.

Malgré un résultat collectif en deçà des attentes, les capacités physiques et la vitesse de Khusanov ont attiré l'attention tout au long du tournoi. Il s'est distingué par sa capacité à rattraper ses adversaires sur de longues distances et à stopper des offensives à haute intensité.

City a tranché sur l'avenir de Khusanov

La progression de Khusanov a convaincu la direction de Manchester City. Le club a annoncé en juillet 2026 la signature d'un nouveau contrat de cinq ans avec le joueur. Ce bail le lie à Manchester jusqu'en 2031.

Selon le club, Khusanov a disputé 16 des 19 derniers matchs de Premier League. Sa charnière centrale associée à Marc Guéhi a joué un rôle déterminant dans les résultats de l'équipe en fin de saison.

Ce contrat prouve que le club ne considère pas Khusanov comme un projet à court terme, mais comme l'un des piliers de sa défense pour l'avenir.

La reconnaissance s'accompagne d'exigences élevées

La vidéo de la Premier League constitue une nouvelle reconnaissance majeure pour le football ouzbek. Cela ne signifie pas pour autant que le processus d'apprentissage de Khusanov est achevé.

Il doit encore progresser dans le jeu avec le ballon, le placement, la relance et la réduction des prises de risque superflues. La vitesse aide à réparer les erreurs, mais au plus haut niveau, les meilleurs défenseurs apprennent à éviter commettre ces erreurs.

Une chose est sûre pour l'instant : la Premier League a remarqué Khusanov. Si Guardiola avait déjà loué sa pointe de vitesse, c'est désormais le compte officiel du championnat qui l'expose aux yeux de millions de supporters.

L'aventure anglaise d'Abduqodir ne fait que commencer. Et ses adversaires le savent déjà : échapper à Khusanov n'a rien d'une sinécure.