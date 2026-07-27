Guardiola n'est pas non plus la solution : Rednapp met en garde l'Angleterre

Bien que l'équipe nationale d'Angleterre ait décroché la médaille de bronze lors de la Coupe du monde 2026, un nouveau débat est lancé autour de l'avenir du football du pays. Selon Harry Rednapp, nommer Pep Guardiola au poste de sélectionneur ne garantit pas automatiquement des trophées — le problème fondamental est bien plus profond.

L'ancien entraîneur a exhorté la Fédération anglaise de football à soutenir Thomas Tuchel et à réformer le système de formation des jeunes joueurs, au lieu de courir après un nom prestigieux.

« Pep n'est pas une baguette magique »

Dans une interview accordée au journal The Sun, Rednapp a salué les compétences tactiques de Guardiola. Cependant, il a indiqué qu'il ne croyait pas que son arrivée à la tête de l'équipe d'Angleterre résoudrait tous les problèmes instantanément.

« Tout le monde pense que Pep est une sorte de baguette magique dans le football. C'est incontestablement un génie tactique. »

Rednapp a souligné que la simple nomination d'un grand entraîneur ne suffit pas pour remporter un tournoi majeur. En sélection, le résultat ne dépend pas seulement de la réputation du technicien, mais aussi de la qualité des joueurs formés par le pays.

L'argent en club, un choix limité en sélection

Rednapp a attiré l'attention sur la grande différence entre travailler en club et en équipe nationale.

Dans le football de club, Guardiola a la possibilité d'acheter sur le marché des transferts le joueur nécessaire pour un poste spécifique. En sélection, l'entraîneur ne travaille qu'avec les joueurs qui possèdent la nationalité du pays et qui sont disponibles.

« Dans le football international, il n'y a ni carnet de chèques ni mercato. Vous travaillez avec ce que votre pays produit. »

C'est pourquoi, selon Rednapp, le succès à long terme de l'Angleterre ne dépend pas de l'attraction d'un entraîneur célèbre, mais de l'amélioration de la qualité de la formation des jeunes joueurs.

Le scénario italien, un avertissement pour l'Angleterre

Rednapp a cité l'Italie comme l'exemple d'avertissement le plus sérieux pour l'Angleterre.

L'Italie, quadruple championne du monde, a raté la Coupe du monde 2026 après avoir déjà manqué les éditions 2018 et 2022. Une défaite aux tirs au but en finale des barrages contre la Bosnie-Herzégovine a privé les Italiens d'une troisième Coupe du monde consécutive.

Rednapp a souligné qu'en Angleterre également, le parcours des talents locaux vers l'équipe première devient de plus en plus difficile.

Selon lui, les clubs de Premier League s'appuyant davantage sur l'achat de joueurs étrangers prêts à l'emploi, les jeunes issus des académies ne se voient pas accorder suffisamment d'opportunités.

Quel changement Rednapp a-t-il suggéré ?

L'ancien technicien a avancé l'idée d'introduire des règles obligeant les clubs de Premier League à aligner un certain nombre de joueurs anglais sur le terrain.

Prenant son passage à West Ham comme exemple, il a rappelé que ce système avait permis de former des joueurs tels que Frank Lampard, Rio Ferdinand, Michael Carrick, Joe Cole, Jermain Defoe et Glen Johnson.

Rednapp a également critiqué le fait que les académies modernes soient devenues des environnements excessivement fermés et « stériles ». Selon lui, les jeunes doivent observer de près les joueurs de l'équipe première, ressentir la concurrence du football professionnel et acquérir une expérience pratique plus tôt.

L'Angleterre a-t-elle besoin d'un entraîneur anglais ?

Rednapp a réitéré sa vision traditionnelle selon laquelle l'équipe nationale devrait idéalement être dirigée par un spécialiste du pays.

Il a mentionné Eddie Howe comme un candidat solide et a également souligné la nécessité de faire davantage confiance à d'anciens joueurs tels que Frank Lampard et Steven Gerrard pour se développer en tant qu'entraîneurs.

Cependant, l'appel principal de Rednapp n'est pas de remplacer Tuchel dès maintenant. Au contraire, il a insisté sur le fait qu'il fallait accorder une pleine confiance à l'actuel sélectionneur.

Tuchel a signé un résultat historique avec l'Angleterre

Sous la houlette de Thomas Tuchel, l'Angleterre a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2026. Après une défaite 1-2 contre l'Argentine, l'équipe s'est imposée 6-4 face à la France lors du match pour la troisième place.

Il s'agit du meilleur résultat de l'Angleterre en Coupe du monde depuis le titre de 1966 et de sa plus haute performance lors d'un Mondial disputé à l'étranger.

Le contrat initial de Tuchel courait jusqu'à la Coupe du monde 2026. Mais la Fédération anglaise de football a prolongé l'accord en février 2026 jusqu'à la fin de l'Euro 2028.

« Arrêtons de courir après Pep. Apportons un soutien total à Tuchel et remettons en ordre le système des jeunes », a déclaré Rednapp.

Le problème principal dépasse un simple entraîneur

L'Angleterre dispose actuellement de joueurs capables de remporter un tournoi majeur. La troisième place à la Coupe du monde 2026 a également montré que l'équipe figure parmi les meilleures nations du monde.

Cependant, la mise en garde de Rednapp est tournée vers l'avenir : qui viendra après cette génération dorée actuelle ?

Guardiola peut renforcer l'équipe sur le plan tactique. Mais même lui ne pourra pas acheter sur le marché des transferts un défenseur ou un buteur qui n'existe pas. Il n'y a pas de bouton « ajouter un nouveau joueur » en sélection — la vie n'est pas un jeu FIFA.

Par conséquent, la tâche principale pour l'Angleterre n'est pas d'attendre Pep, mais de protéger un système qui produit des joueurs et des entraîneurs locaux. Sinon, l'équipe qui frôle les trophées aujourd'hui pourrait bien regarder le Mondial depuis son canapé demain, à l'instar de l'Italie.