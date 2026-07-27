Neymar signe un doublé, mais la tension éclate dans le vestiaire

Neymar a inscrit deux buts contre Chapecoense, sauvant Santos de la défaite. Cependant, après le coup de sifflet final, l'attention s'est déplacée de ses exploits sur le terrain vers les incidents houleux survenus dans le vestiaire.

La presse brésilienne rapporte que la star du football a vivement critiqué deux jeunes coéquipiers. Neymar et les joueurs ont tous deux nié toute insulte, soulignant qu'il s'agissait d'une discussion exigeante habituelle adressée à l'ensemble du groupe.

De quoi accuse-t-on Neymar ?

Selon Globo Esporte, à la mi-temps de la rencontre entre Santos et Chapecoense, Neymar a exprimé son mécontentement face au jeu de l'équipe et a tenu des propos véhéments dans le vestiaire.

L'article affirme qu'il a employé des termes dénigrants envers le milieu de terrain de 21 ans Gabriel Bontempo, tout en ironisant sur le fait qu'il pourrait évoluer dans une division inférieure la saison prochaine.

Le défenseur de 19 ans João Ananias aurait également fait l'objet de vives critiques. D'après les sources, le niveau technique du joueur a été remis en question. La discussion aurait pu rebondir après qu'Ananias a marqué contre son camp en seconde période.

Certaines personnes au sein du club estiment que l'exigence de Neymar a dépassé les limites de la critique constructive habituelle au sein d'une équipe.

Les rapports ont également souligné que cette situation a pu nuire à l'état psychologique des jeunes joueurs et à la performance de Santos en seconde mi-temps. Toutefois, il ne s'agit pour l'instant que de l'évaluation de sources et non d'une conclusion officielle.

Neymar a rejeté toutes les accusations

Après la propagation des rumeurs concernant le conflit, Neymar a réagi sur les réseaux sociaux. Il a catégoriquement réfuté les informations selon lesquelles il aurait pris spécifiquement pour cible les jeunes joueurs et les aurait insultés.

L'attaquant a précisé qu'il y avait eu une discussion générale dans le vestiaire, en présence des joueurs expérimentés, destinée à l'ensemble de l'équipe.

« C'était une causerie exigeante adressée à tout le groupe », a déclaré Neymar.

Soulignant qu'il est naturel de se montrer exigeants les uns envers les autres pour la réussite collective, il a accusé ceux qui ont déformé l'événement de propager de fausses informations.

Qu'ont déclaré les jeunes joueurs ?

Le clan de Gabriel Bontempo et de João Ananias n'a pas non plus confirmé qu'il y avait eu des insultes personnelles directes ou une violente dispute.

Selon leurs représentants, le jeu de l'équipe a été discuté à la mi-temps et des exigences communes ont été fixées aux joueurs. Ils ont qualifié la situation de discussion de vestiaire banale dans le football professionnel.

Ainsi, deux versions distinctes ont émergé concernant cet incident :

les sources de Globo affirment que les propos de Neymar étaient injurieux et excessivement durs ;

le clan de Neymar et les jeunes footballeurs nient tout conflit personnel.

Cette divergence a contraint la direction de Santos à déterminer ce qui s'est réellement passé.

Santos devrait tenir une réunion interne

Selon la presse brésilienne, la direction du club envisage d'examiner la situation en interne et d'écouter les déclarations des personnes présentes dans le vestiaire.

Pour l'instant, Santos n'a annoncé aucune sanction disciplinaire à l'encontre de Neymar ni la clôture d'une enquête officielle. Il est donc encore trop tôt pour conclure que le joueur sera puni.

Le club fait face à une tâche délicate. D'un côté, il y a la plus grande star de l'équipe et son leader sur le terrain. De l'autre, il est nécessaire de protéger les jeunes joueurs et de préserver un climat sain dans le vestiaire.

Héros sur le terrain, au cœur des débats en dehors

Neymar a marqué les deux buts lors du match contre Chapecoense. Il a ouvert le score en première période, puis a transformé un penalty dans les derniers instants pour arracher le match nul (2:2) pour Santos.

Cependant, l'équipe n'a pas su préserver sa victoire face à un adversaire qui occupe la dernière place du championnat. Après la pause, Santos a perdu le contrôle du match et a concédé deux buts en peu de temps.

Le paradoxe de la situation de Neymar réside précisément là :

ses buts ont sauvé l'équipe de la défaite ;

mais son comportement potentiel a éveillé des doutes sur l'ambiance au sein du vestiaire.

Où se situe la limite entre exigence et insulte ?

Dans les grands clubs, il est normal que les joueurs cadres exigent davantage de responsabilités de la part de leurs coéquipiers. Néanmoins, si l'exigence se transforme en humiliation personnelle, elle risque d'éroder la confiance interne au lieu de renforcer l'équipe.

L'expérience et le statut de Neymar lui confèrent un grand pouvoir d'influence. C'est précisément pourquoi chacun de ses mots a probablement un impact plus fort sur les jeunes joueurs qu'une simple critique.

Pour l'instant, tous les détails de l'événement ne concordent pas. Neymar et les deux footballeurs ont démenti tout conflit personnel, tandis que certaines sources au sein du club affirment que la ligne a été franchie.

La question principale est désormais de savoir si Santos, après la discussion interne, qualifiera cet épisode de simple échange émotionnel ou s'il fixera des limites claires, même pour la plus grande star du club.