Vivo X300e présenté : batterie de 7200 mAh et Snapdragon 8 Gen 5

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Vivo X300e présenté : batterie de 7200 mAh et Snapdragon 8 Gen 5

L'une des principales marques technologiques chinoises, Vivo, continue d'élargir sa nouvelle gamme phare. Selon ixbt.com, l'entreprise a officiellement présenté sur le marché national le smartphone Vivo X300e, qui allie haute performance et technologies de pointe. Cet appareil est le cinquième modèle de sa série et attire l'attention par ses capacités avancées et son design moderne. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le nouveau smartphone est équipé du puissant processeur Snapdragon 8 Gen 5 de dernière génération. Ce matériel permet d'exécuter les tâches les plus lourdes sans difficulté, garantissant une vitesse élevée dans les jeux modernes et les applications gourmandes en ressources. Le système d'exploitation choisi est OriginOS 6, basé sur le moderne Android 16.

Écran et durabilité

La face avant de l'appareil est dotée d'un écran AMOLED de 6,59 pouces de haute qualité, prenant en charge une résolution de 2750 x 1260 pixels. Le taux de rafraîchissement de 144 Hz garantit un affichage extrêmement fluide des images. Il est également souligné que le lecteur d'empreintes digitales à ultrasons ultra-sensible placé sous l'écran fonctionne parfaitement, même avec les mains mouillées.

Le boîtier du smartphone est conforme aux normes IP68 et IP69 de résistance à l'eau et à la poussière, ce qui témoigne de sa grande robustesse. L'épaisseur du boîtier varie de 7,79 à 7,99 millimètres selon la version, et son poids se situe entre 199,5 et 203 grammes. Pour les acheteurs, l'appareil est proposé en trois couleurs attrayantes : Moonlight White, Midnight Black et Sunlight Orange.

Batterie impressionnante et capacités optiques

Répondant aux exigences du marché technologique, le Vivo X300e est équipé d'une batterie géante de 7200 mAh. Une technologie de charge rapide de 90 W est disponible pour recharger la batterie en peu de temps. L'appareil intègre également un système de chambre à vapeur qui dissipe efficacement la chaleur, assurant un fonctionnement stable lors de charges prolongées.

Les capacités optiques sont également très développées et comprennent les modules suivants :

  • Module principal Sony IMX921 de 50 MP avec stabilisation optique (OIS)
  • Module périscopique Sony IMX882 de 50 MP avec zoom optique 3x et OIS
  • Caméra ultra grand-angle de 8 MP
  • Caméra frontale Samsung JN1 de 50 MP avec autofocus
Les trois caméras principales peuvent enregistrer des vidéos en 4K. Les fonctionnalités supplémentaires incluent des haut-parleurs stéréo, un module NFC, un émetteur infrarouge, ainsi que les technologies de connexion sans fil Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4.

Sur le marché chinois, le prix du Vivo X300e est déterminé par la capacité de stockage. La version de base avec 12 Go de RAM et 270 Go de stockage est fixée à 4799 yuans (environ 710 dollars). La variante avec 12 Go et 512 Go sera commercialisée au prix de 5299 yuans (environ 780 dollars).

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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