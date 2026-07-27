Attaque nocturne de drones à Rostov : un couple tué et cinq blessés

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Attaque nocturne de drones à Rostov : un couple tué et cinq blessés

Photo : rostov.kp.ru

Une attaque aérienne nocturne à Rostov-sur-le-Don a eu des conséquences tragiques. Selon les autorités régionales russes, deux personnes ont été tuées et cinq autres ont été blessées, dont un adolescent dans un état grave.

La chute de drones a provoqué des incendies dans trois districts de la ville. Les flammes se sont propagées à des maisons privées, des entrepôts et sur le territoire d'une entreprise, et les secouristes ont dû lutter contre un foyer d'incendie majeur.

Les victimes étaient un couple marié

Le gouverneur de la région de Rostov, Iouri Sliousar, a déclaré que les deux personnes tuées dans l'attaque étaient un couple marié.

Cinq autres personnes ont subi des blessures corporelles de divers degrés. L'état de deux d'entre elles, dont un adolescent, est jugé grave.

Quatre victimes ont été emmenées à l'hôpital d'urgence de Rostov, et une autre personne, légèrement blessée, a reçu des soins sur place.

Le gouverneur a présenté ses condoléances aux proches des victimes et a indiqué que toute l'aide nécessaire serait fournie aux blessés.

Les drones ont causé des destructions dans trois districts

Selon les informations préliminaires, les principaux dégâts matériels ont été enregistrés dans les zones suivantes :

  • District de Jeleznodorojny ;

  • District de Proletarsky ;

  • District de Leninsky.

Le chef de la région a indiqué que la chute des drones a provoqué des incendies à plusieurs endroits. Le territoire d'une entreprise privée, des entrepôts, plusieurs maisons privées et des voitures garées à proximité ont été la proie des flammes.

Il a également été signalé que des fenêtres avaient été brisées dans plusieurs maisons privées, dans les étages supérieurs d'un immeuble résidentiel et dans une institution sociale. L'étendue complète des dégâts est encore en cours d'évaluation.

Les secouristes ont éteint un incendie de 400 mètres carrés

La plupart des incendies survenus après l'attaque ont été rapidement maîtrisés. Cependant, les secouristes ont continué à éteindre un foyer d'incendie majeur couvrant une superficie d'environ 400 mètres carrés.

Un point d'hébergement temporaire a été ouvert pour les habitants de l'immeuble endommagé dans le district de Proletarsky. Des lits, des boissons chaudes et de la nourriture y ont été organisés, et des bus ont également été mis à disposition pour les résidents évacués.

Les informations concernant les conséquences pourraient être mises à jour

Les autorités de la région de Rostov ont indiqué que des services d'urgence, du personnel médical et des commissions d'évaluation des dégâts travaillent sur les lieux.

Selon les données actuelles :

Conséquence

Cas enregistré

Morts

2 personnes

Blessés

5 personnes

Cas graves

2 personnes

Hospitalisés

4 personnes

Districts touchés

3

Grande surface d'incendie

400 m²

Ces chiffres sont basés sur des données préliminaires publiées dans la matinée du 27 juillet. Les autorités ont souligné que les informations sur les conséquences pourraient être précisées en raison de la poursuite des recherches, de l'extinction complète des incendies et du calcul des dégâts.

L'attaque nocturne à Rostov a montré une fois de plus que les dangers pour les civils augmentent même en dehors de la zone de guerre. Cette fois, les drones ne se sont pas limités à des entrepôts ou des entreprises : la vie de deux personnes a été fauchée et une famille a fait face à une tragédie.

Rostov-sur-le-DonRussieYuri Slyusar
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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