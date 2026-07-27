Tension au FC Barcelone : Ferran Torres va-t-il signer au PSG ?

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Tension au FC Barcelone : Ferran Torres va-t-il signer au PSG ?

L'avenir de Ferran Torres au FC Barcelone, devenu l'une des plus grandes stars de la Coupe du monde 2026 et de la saison passée, reste incertain. Bien que le contrat actuel de l'attaquant de 26 ans avec le club catalan coure jusqu'en juin 2027, des doutes sont apparus avant les prochaines négociations avec la direction.

Zamin.uz Zamin.uz présente les détails du feuilleton des transferts provoqué par le fair-play financier du Barça, l'intérêt de Luis Enrique et le facteur Julián Álvarez .

1. Une Coupe du monde 2026 et une saison phénoménales au Barça

Ferran Torres a atteint son sommet de forme lors de la saison 2025/26. Il est devenu un véritable leader non seulement en Catalogne, mais aussi avec l'équipe nationale d'Espagne.

  • Triomphe en sélection : Il a marqué en finale de la Coupe du monde 2026 et a remporté le titre de Meilleur joueur de la finale.

  • Vainqueur du Trophée Zarra : Il a disputé 49 matchs au cours de la saison, inscrivant 21 buts et délivrant 3 passes décisives. Avec 16 buts en Liga, il a partagé le Trophée Zarra avec son coéquipier Lamine Yamal.

2. Limite salariale et offre généreuse du PSG

Bien qu'Hansi Flick et la direction du club apprécient grandement le travail du joueur, les capacités financières du FC Barcelone sont limitées.

  • Plafond salarial : En raison de règles strictes sur la masse salariale et du budget global, le club ne peut pas offrir un salaire extrêmement élevé à Torres. De plus, le paiement restant de 8 millions d'euros lié à l'accord de 2022 avec Manchester City doit être réglé.

  • Le facteur Luis Enrique : Le Paris Saint-Germain et Luis Enrique en personne souhaitent ardemment recruter l'attaquant espagnol. Le PSG est prêt à offrir des conditions financières que le club catalan ne peut pas égaler.

Statistiques et détails du contrat de Ferran Torres pour la saison 2025/26

Indicateur / Aspect

Valeur / Détail

Matchs totaux (Saison)

49

Buts + Passes décisives

21 buts + 3 passes décisives

Trophée Zarra (La Liga)

16 buts (à égalité avec Lamine Yamal)

Succès CDM 2026

But en finale, Meilleur joueur de la finale

Fin du contrat actuel

Jusqu'en juin 2027

Principal club prétendant

PSG (Paris)

3. Pourquoi Torres est-il mécontent ? Le facteur Julián Álvarez

La direction du FC Barcelone n'est pas totalement convaincue de l'empressement de Torres à prolonger son contrat. La raison principale est le mécontentement du joueur face à la politique du club.

Concurrence et manque de reconnaissance :

Torres souffre du fait que le FC Barcelone cherche un nouvel avant-centre sur le marché des transferts et considère Julián Álvarezcomme sa cible principale. Malgré une saison fantastique, il estime que son niveau et son potentiel d'attaquant ne sont pas reconnus à leur juste valeur par le club.

Le club ne permettra en aucun cas à Torres de partir gratuitement en 2027 (en tant qu'agent libre). Si aucun nouvel accord n'est trouvé lors des négociations des prochains jours, le Barça pourrait le vendre dès cet été pour une somme importante.

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On saura bientôt comment se terminera ce nouveau feuilleton de transferts au FC Barcelone.

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Selon vous, le FC Barcelone doit-il conserver Ferran Torres ou le vendre au PSG pour faire venir Julián Álvarez ? Laissez votre avis en commentaire !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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