Salah proche de Beşiktaş : le club attend la réponse finale

Les heures décisives concernant le transfert de Mohamed Salah à Beşiktaş ont peut-être commencé. La presse turque suggère que le transfert de la star égyptienne pourrait être annoncé aujourd'hui, mais selon la dernière position officielle du club, l'accord n'est pas encore totalement finalisé.

Beşiktaş a présenté sa dernière offre à Salah et à ses représentants. Désormais, le club d'Istanbul attend la réponse définitive du joueur — et c'est précisément là que réside le principal suspense de ce transfert majeur.

Les maillots sont prêts, mais le contrat n'est pas encore signé

Selon les informations diffusées par le journaliste Atakan Kurt, Beşiktaş a presque achevé les préparatifs logistiques pour accueillir Salah.

Les rapports mentionnent les plans suivants :

la fabrication des maillots floqués au nom de Salah ;

une cérémonie d'accueil solennelle à l'aéroport ;

le transport du joueur jusqu'au stade dans un véhicule spécial ;

la signature du contrat en présence des supporters ;

l'annonce du transfert lors d'une grande présentation.

Cependant, la préparation d'un maillot ou la planification d'une cérémonie ne signifie pas que le contrat a été signé. Le président du club, Serdal Adali, a déclaré qu'une offre officielle finale avait été envoyée au clan de Salah le 25 juillet et qu'une réponse était attendue à brève échéance.

Beşiktaş améliore ses conditions dans sa dernière offre

Selon les médias turcs, un obstacle sérieux était initialement apparu dans les négociations en raison de la forte commission exigée par le représentant du joueur.

Serdal Adali a indiqué que Salah avait initialement donné son accord pour le transfert, mais qu'après les fuites dans la presse, les exigences financières de l'agent avaient fortement augmenté. Le président du club a souligné qu'une demande de commission d'environ 35 % était inacceptable.

Il a été rapporté que lors des négociations suivantes, l'écart entre les parties s'était réduit. Certaines sources écrivent que l'agent a revu ses prétentions à la baisse concernant la commission et que Beşiktaş a présenté une dernière offre améliorée. Cependant, les termes financiers exacts du contrat n'ont pas été officiellement confirmés par le club.

Quel salaire a été proposé à Salah ?

La presse turque avance des chiffres divergents.

Condition Allégation de la presse Durée du contrat 1+1 ou 2 ans Salaire annuel garanti 12–15 millions d'euros Bonus Jusqu'à 4 millions d'euros Coût total sur deux ans Plus de 40 millions d'euros

Des rapports récents affirment que Salah s'est vu proposer un salaire garanti de 15 millions d'euros par an ainsi que des bonus supplémentaires liés aux performances. Toutefois, ces chiffres ne sont pour l'instant que des informations de presse et ne seront pas considérés comme définitifs tant qu'un contrat officiel n'aura pas été publié.

Salah est-il favorable au transfert ?

Selon le président du club, Salah s'est entretenu avec l'entraîneur de Beşiktaş, Vincenzo Italiano, et la direction sportive, et s'est initialement montré enthousiaste à l'idée de déménager à Istanbul.

Cependant, l'agent du joueur, Ramy Abbas, a écrit plus tôt qu'il ne savait pas encore où Salah jouerait la saison prochaine, remettant en question les informations selon lesquelles le transfert était bouclé. Par conséquent, il subsiste une différence importante entre l'accord verbal et le contrat signé.

Dans la situation actuelle, il est prématuré de dire que « Salah est devenu un joueur de Beşiktaş ». La formulation correcte est que le club a fait une offre et attend la réponse finale.

Pourquoi Beşiktaş prend-il un si grand risque pour Salah ?

Agé de 34 ans, Salah est un agent libre qui ne nécessite pas d'indemnité de transfert. Cependant, le salaire élevé, les bonus, les droits à l'image et la commission d'agent peuvent porter le coût total de l'opération à un montant très élevé.

Malgré cela, ce transfert revêt une importance capitale pour Beşiktaş sur plusieurs plans :

augmenter considérablement le potentiel offensif de l'équipe ;

rehausser le prestige du club sur la scène internationale ;

attirer de nouveaux sponsors et accords commerciaux ;

accroître la vente de maillots et l'audience sur les réseaux sociaux ;

envoyer un signal fort à ses rivaux dans le championnat turc.

Beşiktaş a déjà recruté Leandro Trossarden provenance d'Arsenal. L'arrivée potentielle de Salah pourrait faire de la campagne de transferts estivale du club l'une des périodes les plus retentissantes de l'histoire du football turc. La signature de Trossard a été confirmée par les clubs.

Quel héritage Salah a-t-il laissé à Liverpool ?

Liverpool avait officiellement annoncé en mars que Salah quitterait le club à la fin de la saison 2025/26. Après avoir évolué neuf ans en Angleterre, l'international égyptien a remporté la Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup et d'autres trophées majeurs.

À la veille de son dernier match avec le club, il totalisait 441 apparitions et 257 buts. Ce bilan fait de Salah l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de Liverpool.

C'est pourquoi toute information concernant sa prochaine destination suscite un immense intérêt dans le monde du football. De son côté, Beşiktaş offre à Salah l'opportunité de rester en Europe et de devenir le leader incontesté de l'équipe.

Quand l'annonce officielle pourrait-elle tomber ?

Atakan Kurt affirme que le transfert pourrait être annoncé dès aujourd'hui. D'autres sources turques rapportent que Salah et ses représentants ont reçu un délai très court pour prendre leur décision finale.

Il existe actuellement trois scénarios principaux :

Salah accepte l'offre et Beşiktaş officialise le transfert. De nouvelles négociations ont lieu concernant les aspects financiers. Les parties ne parviennent pas à s'entendre et Salah étudie d'autres propositions.

D'après les informations actuelles, le transfert est bien plus proche qu'auparavant. Mais on ne peut considérer l'accord comme conclu tant que la cérémonie d'accueil à l'aéroport n'a pas commencé ou que le communiqué officiel du club n'a pas été publié.

Conclusion principale

Beşiktaş a fait un pas sérieux pour s'attacher les services de Mohamed Salah et a envoyé sa dernière offre au clan du joueur. La presse turque écrit que les maillots et la cérémonie de présentation sont en préparation.

Cependant, le plus important manque encore : la signature de Salah. Par conséquent, l'expression « la décision finale de Salah est attendue » correspond bien mieux à la réalité que « le transfert est officiellement réalisé ».

Si la star égyptienne donne son accord, Beşiktaş pourrait réaliser l'un des transferts les plus retentissants non seulement de l'été, mais aussi de l'histoire du football turc.