Proposition inattendue de Soloviev à Bonyat : une nouvelle plateforme sera-t-elle créée

Victoria Bonya, ancienne participante de l'émission « Dom-2 », mannequin et blogueuse, a reçu un message inattendu de l'équipe de Vladimir Soloviev. Il lui a été proposé de participer à l'élaboration du concept d'une nouvelle plateforme numérique permettant aux citoyens de transmettre directement leurs problèmes.

Pour l'instant, il ne s'agit pas d'un service prêt à l'emploi ou d'une application lancée. Le projet en est au stade des discussions préliminaires et ses tâches ainsi que son mode de fonctionnement doivent encore être définis.

Qu'a demandé l'équipe de Soloviev à Bonya ?

Victoria Bonya a publié sur les réseaux sociaux une capture d'écran du message qui lui a été envoyé. Il y est indiqué que Vladimir Soloviev a discuté avec des représentants de VK et de Max de la possibilité de créer une plateforme pour les requêtes des citoyens.

« Nous sommes prêts à la développer. Cependant, nous souhaitons d'abord connaître votre vision du projet : à quoi la plateforme devrait-elle ressembler et de quelles fonctionnalités devrait-elle disposer ? »

Comme le montre le message, l'équipe de Soloviev souhaite étudier le concept du projet de Bonya et ses propositions concernant les fonctionnalités nécessaires aux utilisateurs avant de lancer les travaux techniques.

Bonya discute de la décision avec ses abonnés

Plutôt que de présenter une idée toute faite en solo, la blogueuse a demandé l'avis de ses abonnés sur les réseaux sociaux. Elle a proposé de déterminer ensemble à quoi devrait ressembler une plateforme véritablement pratique et utile pour les gens.

« Accordons-y l'attention qu'il mérite. Je pense que ce sera utile pour l'avenir de notre pays. Du moins, j'aimerais le croire », a écrit Bonya.

Par ailleurs, la blogueuse elle-même a indiqué qu'elle ne s'était pas encore inscrite sur la messagerie Max en raison d'un identifiant Apple étranger.

Quelles fonctionnalités la plateforme pourrait-elle inclure ?

Le cahier des charges officiel du projet n'a pas encore été publié. Cependant, un service destiné aux requêtes des citoyens pourrait nécessiter les fonctions suivantes :

envoyer un problème ou une proposition par texte, photo et vidéo ;

orienter la requête vers l'organisme ou la région compétente ;

suivre l'état d'examen de la demande ;

afficher ouvertement la réponse de l'organisation responsable ;

rassembler des requêtes collectives concernant des problèmes similaires ;

classer les questions les plus urgentes par ordre de priorité.

Cependant, ces possibilités ne sont pas encore des fonctionnalités officiellement confirmées. L'équipe de Soloviev attend des propositions précisément sur ce sujet de la part de Bonya et de son audience.

L'idée est née lors d'une diffusion controversée en avril

Bonya et Soloviev ont animé une émission spéciale le 28 avril sur la chaîne « Soloviev LIVE ». Cet entretien a été organisé après un différend public antérieur, au cours duquel ont été abordés les problèmes du pays, l'information sur les réseaux sociaux et la question de la transmission des requêtes des citoyens aux hautes instances.

Au cours de l'émission, Soloviev a proposé de créer une plateforme conjointe où les citoyens pourraient exposer les problèmes d'actualité du pays. L'enregistrement de la diffusion montre que ce sujet a été abordé après la 21e minute de l'entretien.

Autrefois conflit, aujourd'hui proposition de coopération

Les relations entre Bonya et Soloviev étaient auparavant assez tendues. Le présentateur de télévision avait eu des propos insultants à l'encontre de la blogueuse, et Bonya avait riposté en annonçant des poursuites judiciaires. Par la suite, ils ont discuté du conflit lors d'une émission conjointe, et Soloviev a reconnu avoir cédé à un excès d'émotion tout en présentant ses excuses.

C'est pourquoi la proposition concernant la nouvelle plateforme attire l'attention non seulement comme une simple idée technologique, mais aussi comme une collaboration inattendue entre deux personnalités médiatiques qui s'étaient auparavant engagées dans un conflit ouvert.

La plateforme fonctionnera-t-elle réellement ?

Le succès du projet dépendra de l'obtention de résultats réels suite aux requêtes, bien plus que de noms célèbres ou d'une belle interface. Si un citoyen formule un problème sans obtenir de réponse ni de solution, la plateforme risque de se transformer rapidement en un énième bouton « reçu ».

Par conséquent, les critères les plus importants pour ce nouveau service seront :

qui examinera les requêtes ;

quel sera le délai de réponse ;

la participation des organismes d'État ;

la manière dont les données personnelles des citoyens seront protégées ;

qui assurera le contrôle des problèmes non résolus.

Pour l'instant, aucune annonce officielle distincte n'a été faite par VK ou Max concernant le lancement, le nom, les délais et les caractéristiques techniques de la plateforme. Les rapports disponibles indiquent que l'équipe de Soloviev est prête à développer le projet et que des propositions concernant le concept sont en cours de collecte.

La discussion, qui avait commencé par un appel de Bonya au président, pourrait désormais se transformer en un projet numérique distinct. Mais sa véritable valeur ne se révélera pas lors de l'ouverture de la plateforme, mais bien lorsque les problèmes des gens seront résolus.