L'ancien président sud-coréen condamné à 30 ans de prison

L'ancien président sud-coréen Yoon Suk Yeol a été condamné à 30 ans de prison. Le tribunal l'a reconnu coupable dans une affaire liée à l'envoi de drones vers la Corée du Nord.

Il est rapporté que l'ancien chef d'État a été accusé d'abus de pouvoir et d'assistance à une partie ennemie.

Le parquet a souligné que les actions de Yoon Suk Yeol ont aggravé la situation dans la région et ont constitué une menace sérieuse pour la sécurité nationale.

L'ancien président nie les accusations portées contre lui. Des procédures judiciaires supplémentaires concernant le verdict pourraient se poursuivre.