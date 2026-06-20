Demain, un phénomène astronomique rare : le jour le plus long

Demain, le 21 juin, l'hémisphère Nord connaîtra le jour le plus long de l'année. C'est ce qu'a rapporté Associated Press.

Ce phénomène est appelé solstice d'été et est considéré comme l'un des processus astronomiques les plus importants de la nature. À ce moment, le Soleil reste visible dans le ciel pendant la plus longue durée et les gens profitent du maximum de lumière diurne de l'année.

Dans l'hémisphère Sud, c'est l'inverse qui se produit. Le jour le plus court de l'année y est observé et la saison hivernale commence.

Il est indiqué que le terme « Solstice » provient des mots latins « sol » — Soleil et « stitium » — arrêt ou pause. Le solstice d'été marque la fin du processus où le Soleil atteint son point le plus haut dans le ciel au cours de l'année. Après ce jour, les jours commencent à raccourcir progressivement jusqu'à la fin du mois de décembre.

Les experts soulignent que lorsque la Terre se déplace autour du Soleil, son axe est légèrement incliné. C'est pourquoi la lumière et la chaleur du Soleil ne sont pas réparties uniformément entre les hémisphères Nord et Sud tout au long de l'année.

Le « solstice » est la période où la Terre est le plus ou le moins inclinée vers le Soleil, et c'est précisément à ce moment que la différence entre le jour et la nuit est maximale.

Dans l'hémisphère Nord, le solstice d'été se produit généralement entre le 20 et le 22 juin. Cette année, ce phénomène tombera le 21 juin.

L'inverse se produit lors du solstice d'hiver. À ce moment, l'hémisphère Nord s'incline au maximum à l'opposé du Soleil, entraînant le jour le plus court et la nuit la plus longue de l'année. Le solstice d'hiver a généralement lieu entre le 20 et le 23 décembre.