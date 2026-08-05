Une bagarre éclate parmi les spectateurs après des spoilers sur le film « Spider-Man »

La première du film « Spider-Man » dans un cinéma argentin s’est terminée par une altercation inattendue. Pendant la séance, un jeune homme a commencé à raconter la suite du film et à déranger les spectateurs autour de lui.

Comme il avait déjà vu le film, il expliquait à voix haute à la jeune femme assise à côté de lui le destin des personnages et le déroulement de l’intrigue. Cette situation a suscité l’indignation des autres spectateurs.

Les personnes présentes dans la salle ont demandé au jeune homme de se taire et de ne pas révéler les événements inattendus du film. La dispute, qui avait commencé verbalement, s’est rapidement transformée en bagarre générale.

La situation ayant échappé à tout contrôle, la projection a été interrompue. Des troubles ont éclaté dans la salle et les spectateurs venus assister à la première n’ont pas pu voir la séance jusqu’à la fin.