« Le chien le plus laid du monde » conquiert Internet en une semaine

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« Le chien le plus laid du monde » conquiert Internet en une semaine

Le chien surnommé Xuaxua, décrit comme « le chien le plus laid du monde », est devenu en peu de temps l’une des vedettes les plus populaires des réseaux sociaux. Son apparence inhabituelle a attiré l’attention de millions d’internautes. Les médias chinois ont rapporté l’information.

Selon les informations disponibles, en seulement une semaine, de courtes vidéos de Xuaxua se sont largement répandues sur diverses plateformes vidéo et ont cumulé des millions de vues. De nombreux internautes ont accueilli avec intérêt l’apparence particulière de l’animal et font l’éloge de son « charme laid ». Certains qualifient même Xuaxua avec humour de « chien arrivé premier en partant de la fin à un concours de beauté ».

La presse locale chinoise a précisé que les parents de Xuaxua sont des border collies de race pure participant à des expositions et dont l’apparence répond parfaitement aux standards de la race. Les autres chiots de la même portée sont également nés avec une belle apparence conforme aux standards.

Cependant, une rare mutation génétique a donné à Xuaxua une apparence totalement différente de celle des autres chiens. Son pelage pousse de manière très désordonnée, tandis que les touffes de poils plumeuses qui dépassent de ses oreilles, de chaque côté, le rendent encore plus original. C’est précisément cette apparence inhabituelle qui l’a rendu célèbre sur Internet.

Selon la publication, il a été impossible de vendre le chien pendant longtemps en raison de son apparence atypique. Mais la situation a complètement changé après la mise en ligne accidentelle d’une vidéo. En peu de temps, Xuaxua est devenu une star des réseaux sociaux et l’intérêt à son égard a fortement augmenté.

Résultat : hier, le 3 août, Xuaxua a été vendu à son nouveau propriétaire pour 2 400 yuans, soit environ 4,3 millions de soums. Ainsi, le chien auquel personne ne prêtait auparavant attention est devenu un animal connu de tous grâce à sa popularité sur Internet.

Cet événement a une nouvelle fois montré que les réseaux sociaux peuvent parfois transformer des situations ordinaires en sujets de discussion à l’échelle mondiale en très peu de temps.

Huahua
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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