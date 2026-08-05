SpaceX annonce de grands projets lors de sa première réunion financière

Le géant de l’aérospatiale SpaceX a tenu la première réunion de présentation des résultats financiers de son histoire, révélant au grand jour les divergences de point de vue entre son dirigeant Elon Musk et les autres cadres supérieurs. Cet événement consacré à l’avenir de l’entreprise, qui s’oriente progressivement vers une entrée en Bourse, a suscité un vif intérêt dans le monde de la technologie, car de gigantesques chiffres liés à l’univers d’Internet et aux infrastructures d’intelligence artificielle y ont été évoqués. Techcrunch.com en rend compte.

Selon ixbt.com, Elon Musk a déclaré pendant la réunion qu’à l’avenir, la majeure partie de l’Internet mondial serait fournie précisément par Starlink, et que cela pourrait se concrétiser en moins de dix ans. Selon lui, cet objectif pourra être atteint grâce à la préparation du lancement de nouveaux satellites « V3 » à large bande passante.

Perspectives de Starlink et approche des dirigeants

Cependant, les déclarations de Musk, comme toujours spectaculaires et audacieuses, ont été présentées par les autres dirigeants de l’entreprise sous une forme légèrement plus modérée et plus proche de la réalité. La directrice générale Gwynne Shotwell a notamment souligné que les nouveaux satellites augmenteraient considérablement les capacités du réseau et permettraient de servir davantage de clients dans le monde entier. Selon elle, Starlink devrait représenter une part importante du trafic Internet mondial dans les prochaines années, une formulation juridiquement bien plus mesurée et prudente.

Les questions financières et les prévisions ont également été au cœur des discussions. Le directeur financier de l’entreprise, Bret Johnsen, a présenté aux investisseurs le nouveau secteur d’activité de SpaceX, qui consiste à louer de la puissance de calcul (compute power) aux acteurs de l’intelligence artificielle. Il a été reconnu que cette activité générait déjà plusieurs milliards de revenus pour l’entreprise en peu de temps.

Résultats financiers et marché de l’intelligence artificielle

Tout en attirant les investisseurs et en évitant les risques juridiques, Bret Johnsen a présenté des prévisions financières extrêmement précises et prudentes. Il a affirmé que la demande était élevée dans les trois secteurs d’activité, notamment que les indicateurs économiques des contrats de services cloud devenaient de plus en plus favorables. Selon les calculs de l’entreprise, les nouveaux investissements sont rentabilisés en moins d’un an.

Il a également été annoncé que, durant les premières semaines du troisième trimestre, des contrats représentant 6,7 milliards de dollars supplémentaires de revenus issus des services cloud avaient été signés pour une période de six mois débutant en octobre. Ces résultats et les revenus attendus devraient porter SpaceX, à la fin du mois de décembre de cette année, à un rythme de revenus annuels de 100 milliards de dollars (ARR).

Cette première réunion de présentation des résultats a montré comment les idées grandioses et tournées vers l’avenir d’Elon Musk s’articulent avec la stratégie précise et fondée sur les chiffres de la direction exécutive et des responsables financiers de l’entreprise. Cela laisse penser que SpaceX continuera à s’adapter aux exigences des marchés publics et à atteindre de nouveaux sommets technologiques et financiers.