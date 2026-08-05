Un chat végétarien qui ne mange pas de viande intrigue tout le monde sur les réseaux sociaux

·2·Monde
Un chat végétarien qui ne mange pas de viande intrigue tout le monde sur les réseaux sociaux

Un chat nommé Bulut, qui vit en Turquie, a attiré l’attention des internautes par ses habitudes inhabituelles. Selon son propriétaire, il ne mange absolument pas de viande et apprécie le fromage, les olives ainsi que le yaourt.

Bulut vit avec une volée de pigeons dont la valeur dépasse 20 000 dollars. Il ne les attaque pas et ne leur fait aucun mal.

L’une des habitudes les plus surprenantes du chat consiste à garder les pigeons. Lorsque les oiseaux s’envolent dehors, Bulut les aide à regagner leur cage.

Les vidéos montrant cette relation entre le chat et les pigeons se sont largement répandues sur Internet. Les internautes discutent avec intérêt des habitudes alimentaires de Bulut et de son comportement envers les oiseaux.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La Terre n’est pas une sphère parfaite : la NASA révèle sa véritable formeLa Terre n’est pas une sphère parfaite : la NASA révèle sa véritable formeAujourd'hui, 04:19Le poisson le plus rare au monde, le « poisson démon », découvert sous une base militaireLe poisson le plus rare au monde, le « poisson démon », découvert sous une base militaireAujourd'hui, 01:58« Le chien le plus laid du monde » conquiert Internet en une semaine« Le chien le plus laid du monde » conquiert Internet en une semaineAujourd'hui, 01:27Une épidémie de parasite dangereux aux États-Unis fait ses premiers mortsUne épidémie de parasite dangereux aux États-Unis fait ses premiers mortsHier, 22:05Bombardier et chasseur furtif en action : quel signal a envoyé la Chine ?Bombardier et chasseur furtif en action : quel signal a envoyé la Chine ?Hier, 19:35Le Kirghizistan interdit la crémation des défuntsLe Kirghizistan interdit la crémation des défuntsHier, 18:00
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage