Un chat végétarien qui ne mange pas de viande intrigue tout le monde sur les réseaux sociaux

Un chat nommé Bulut, qui vit en Turquie, a attiré l’attention des internautes par ses habitudes inhabituelles. Selon son propriétaire, il ne mange absolument pas de viande et apprécie le fromage, les olives ainsi que le yaourt.

Bulut vit avec une volée de pigeons dont la valeur dépasse 20 000 dollars. Il ne les attaque pas et ne leur fait aucun mal.

L’une des habitudes les plus surprenantes du chat consiste à garder les pigeons. Lorsque les oiseaux s’envolent dehors, Bulut les aide à regagner leur cage.

Les vidéos montrant cette relation entre le chat et les pigeons se sont largement répandues sur Internet. Les internautes discutent avec intérêt des habitudes alimentaires de Bulut et de son comportement envers les oiseaux.