Une rare mutation génétique : de rares « tigres noirs » vivent dans les forêts indiennes

Les « tigres noirs », qui rappellent par leur apparence un personnage de film fantastique, existent bel et bien. Ils ne sont pas entièrement noirs, mais sont considérés comme des tigres pseudo-mélaniques.

Ces animaux rares se trouvent principalement dans la réserve de tigres de Similipal, dans l’État indien d’Odisha. Leurs rayures noires sont beaucoup plus larges et rapprochées que celles des tigres ordinaires. Une grande partie de leur pelage orange reste ainsi invisible.

Les spécialistes attribuent cette apparence à une rare mutation génétique. Bien que le tigre semble presque noir de loin, on peut distinguer de près son pelage jaune et ses rayures élargies.

Ces tigres de Similipal comptent parmi les grands félins les plus rares au monde. Il n’en reste plus qu’un très petit nombre à l’état sauvage.