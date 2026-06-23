Situation alarmante à Tokyo : incendie dans une école

Un incendie inattendu s'est déclaré dans l'une des écoles situées au centre de Tokyo, la capitale du Japon. Selon les rapports, le feu a pris naissance dans la salle de musique du bâtiment, et la fumée s'est rapidement propagée à tout l'étage.

Près de 300 élèves et enseignants présents dans l'école au moment de l'incident ont été évacués rapidement. Grâce à l'intervention rapide des services d'urgence, une tragédie majeure a été évitée. Néanmoins, on rapporte que 5 personnes ont subi des blessures légères.

Selon les premières estimations, l'incendie pourrait avoir été causé par un dysfonctionnement ou un court-circuit des câbles électriques. Actuellement, des experts mènent des investigations sur place pour déterminer les causes exactes du sinistre.

Cet incident rappelle une fois de plus l'importance cruciale du respect strict des règles de sécurité dans les établissements d'enseignement.