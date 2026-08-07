Lors d’un séisme, des chirurgiens protègent un patient avec leur corps (vidéo)

Le dévouement des médecins lors du séisme de magnitude 7,1 survenu dans la préfecture de Kumamoto, au Japon, a suscité l’admiration de nombreux internautes. Malgré les fortes secousses survenues pendant l’opération, les chirurgiens n’ont pas abandonné le patient et l’ont protégé avec leur corps.

Selon les informations disponibles, l’incident s’est produit le 28 juillet dans un hôpital de la ville de Yatsushiro. Lorsque le séisme a commencé, les équipements médicaux de la salle d’opération se sont mis à trembler et à se déplacer. Les images des caméras de surveillance montrent les médecins couvrant le patient de leur corps tout en retenant les équipements qui bougeaient. Malgré les fortes secousses, le chirurgien en chef n’a pas interrompu l’opération.

Selon l’hôpital, quatre opérations étaient en cours dans l’établissement au moment du séisme. Elles se sont toutes terminées avec succès, et ni les patients ni le personnel médical n’ont été blessés.

Les vidéos de l’incident se sont largement répandues sur les réseaux sociaux, où de nombreux utilisateurs saluent le dévouement professionnel et le courage des médecins.