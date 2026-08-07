L’avenir de Lionel Messi pour la Copa América 2028 dévoilé

Le président de l’Association argentine de football, Claudio Tapia, a fermement assuré qu’il n’exercerait aucune pression sur Lionel Messi, capitaine de la sélection nationale, concernant sa participation à la Copa América 2028. Alors que l’avenir international de l’attaquant de 39 ans suscite de vifs débats parmi les supporters et les spécialistes, la décision finale est entièrement laissée au joueur lui-même. Goal.com le rapporte.

Selon Goal.com, dans une interview accordée à la chaîne TyC Sports, Claudio Tapia a déclaré que Lionel Messi déciderait lui-même de son avenir et qu’il disposerait de tout le temps nécessaire. La suite de la carrière internationale du vétéran après la Coupe du monde 2026 reste incertaine, car il a l’habitude d’aborder chaque compétition séparément.

Le leadership de la Coupe du monde et son importance

Messi s’est présenté comme le véritable leader de la sélection argentine lors de la Coupe du monde 2026. Durant le tournoi, il a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives, guidant son équipe jusqu’en finale. Malgré une défaite 1-0 contre l’Espagne en finale, sur l’unique but de Ferran Torres, la prestation de l’attaquant a été largement saluée.

Tapia a souligné la valeur de l’expérimenté joueur, tant pour son influence sur le terrain que pour son rôle essentiel dans le vestiaire. Le dirigeant a notamment reconnu que, malgré son âge, Messi avait toujours été un pilier de l’équipe. Selon lui, avant même le triomphe de 2022, personne ne savait avec certitude si Messi disputerait la Coupe du monde 2026, mais le joueur y a livré l’une de ses meilleures performances.

Les records du footballeur légendaire

Le capitaine de l’Inter Miami a obtenu d’immenses résultats avec la sélection argentine en 21 années. Sous le maillot national, il a disputé un nombre record de 207 matchs et inscrit 125 buts. Son palmarès comprend également les titres de la Copa América 2021 et 2024 ainsi que celui de la Coupe du monde 2022.

Même si le vieillissement entraîne des changements physiques naturels, la technique exceptionnelle de Messi et sa compréhension du jeu continuent de faire de lui l’un des joueurs les plus dangereux sur le terrain. Son style a évolué avec le temps pour s’adapter à son statut de vétéran, mais il n’a rien perdu de sa capacité à faire la différence dans les moments décisifs.