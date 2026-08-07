Derby d'Italia : Kerim Alajbegovic pourrait faire ses débuts avec la Juventus

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Derby d'Italia : Kerim Alajbegovic pourrait faire ses débuts avec la Juventus

Les clubs italiens de football s’affronteront à Perth dans le cadre de leur préparation de pré-saison. Cette rencontre revêt une importance particulière pour les supporters, qui attendent les débuts de Kerim Alajbegovic, le nouveau talent de l’équipe turinoise. Selon Sky, le jeune Bosnien pourrait débuter comme titulaire ou entrer en jeu afin de démontrer ses qualités. Goal.com rapporte cette information.

Selon les informations disponibles, l’ailier prometteur né en 2007 a rejoint la Juventus pour 30 millions d’euros, avec des frais supplémentaires et des bonus prévus dans l’accord. L’entraîneur Luciano Spalletti devrait utiliser son traditionnel 4-2-3-1 lors du prochain match. Plusieurs changements sont attendus dans l’équipe qui s’était imposée face à Chelsea lors de la rencontre précédente.

Changements dans l’équipe et plans tactiques

D’après la composition probable, Miguel Di Gregorio gardera les buts. En défense, Pierre Kalulu et Andrea Cambiaso devraient occuper les côtés, tandis que Bremer et Teun Koopmeiners formeraient la charnière centrale. Manuel Locatelli et Douglas Luiz devraient évoluer dans la zone défensive du milieu de terrain.

En attaque, le jeune talent Kerim Alajbegovic devrait être épaulé par Weston McKennie et Francisco Conceição. Au poste d’avant-centre, Jonathan David semble bien placé pour débuter, en concurrence avec Randal Kolo Muani. Ces changements constituent une étape importante pour permettre à l’entraîneur de tester ses nouvelles idées.

Les propos de Sergej Barbarez

Le sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine, Sergej Barbarez, a salué le transfert du jeune joueur dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport. Selon lui, rejoindre un grand club comme la Juventus représente une immense réussite dans la carrière du footballeur et une juste récompense pour son travail.

Barbarez a déclaré :

  • Kerim est considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus talentueux de notre pays.
  • Il possède une technique exceptionnelle, une grande confiance dans son utilisation du ballon et la mentalité nécessaire pour devenir champion.
  • Sa principale qualité est sa soif de progresser et d’apprendre chaque jour.
Selon le sélectionneur, le joueur doit faire preuve de patience et travailler régulièrement compte tenu de son jeune âge. S’il conserve son calme et sa concentration, Kerim deviendra sans aucun doute un joueur essentiel pour Luciano Spalletti.

JuventusInterKerim AlajbegovicLuciano SpallettiSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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