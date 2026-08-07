Le Bayern Munich bat Aston Villa en match amical à Hong Kong

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Le Bayern Munich bat Aston Villa en match amical à Hong Kong

Le Bayern Munich a conclu victorieusement sa tournée de pré-saison en Asie. Comme l’a rapporté Goal.com, les Allemands ont battu Aston Villa 2-1 au Kai Tak Sports Park de Hong Kong. Cette rencontre a constitué une préparation importante pour les deux équipes avant la nouvelle saison européenne et a permis aux entraîneurs d’identifier les problèmes au sein de leurs effectifs. À ce sujet, Goal.com en fait état.

Les joueurs de Vincent Kompany ont pris le contrôle du ballon dès le début du match et ont dominé les débats. Les géants de la Bundesliga se sont montrés particulièrement vifs et tranchants lors de leur dernier match de préparation en Asie. À la fin de la première période, l’activité des Munichois a fini par payer et le score a été ouvert.

Les buts de Kim Min-jae et Luis Díaz

À la 37e minute, le défenseur sud-coréen Kim Min-jae s’est élevé sur un corner et a marqué de la tête avec précision. Son superbe but a permis aux Allemands de rejoindre les vestiaires en tête. Le scénario n’a pratiquement pas changé en seconde période et le Bayern a consolidé son avantage avec un deuxième but.

À la 73e minute, Luis Díaz, entré en jeu comme remplaçant, a une nouvelle fois démontré qu’il devenait une figure importante du système tactique de Kompany. L’ancien ailier de Liverpool a trouvé un espace libre près de la surface et a porté le score à 2-0, offrant à son équipe un avantage confortable.

L’héroïsme de Manuel Neuer

Après le 2-0, les joueurs d’Unai Emery se sont réveillés et ont tenté de renverser le cours du match. À sept minutes de la fin, João Gomes a décoché une frappe puissante et précise depuis l’extérieur de la surface, battant Manuel Neuer et réduisant l’écart.

Après le but de Gomes, le club anglais a intensifié ses attaques et cherché à égaliser. Deux minutes après ce but, Tammy Abraham a placé une puissante tête à bout portant, mais le vétéran Manuel Neuer a sauvé son équipe d’un but certain.

Ainsi, malgré quelques minutes difficiles, le Bayern a conservé son avantage et célébré une troisième victoire consécutive en préparation. Pour Aston Villa, cette défaite constitue le troisième revers lors de ses six derniers matchs amicaux et montre qu’Unai Emery devra travailler sérieusement pour améliorer le jeu de son équipe avant le début des rencontres officielles.

Bayern MunichAston VillaLuis DíazManuel NeuerFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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