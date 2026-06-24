Israël a-t-il secrètement introduit des milliers d'appareils Starlink en Iran ?

L'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a fait une déclaration surprise concernant une opération secrète liée à l'Iran.

Selon lui, entre 2021 et 2022, une initiative a été lancée pour acheter et introduire clandestinement des dizaines de milliers d'appareils Starlink afin de maintenir la connectivité internet et de soutenir les manifestants anti-gouvernementaux.

Bennett a souligné que ces appareils devaient permettre aux manifestants de communiquer, de coordonner leurs actions et d'échanger des informations via Internet.

Selon l'ancien Premier ministre, si le projet avait été pleinement mis en œuvre, les capacités de l'opposition en Iran auraient été considérablement élargies.

« Malheureusement, le gouvernement actuel n'a pas mené cette initiative à terme. L'infrastructure nécessaire n'était pas en place lorsque les manifestations ont commencé », a déclaré Bennett.

Pour l'instant, le gouvernement israélien n'a pas fait de commentaire officiel sur ces affirmations.