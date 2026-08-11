Marc Cucurella croit au succès du Real Madrid sous José Mourinho

Le défenseur espagnol Marc Cucurella, arrivé de Chelsea au Real Madrid, s’est montré très optimiste quant aux chances de l’équipe pour la saison à venir. Selon Goal.com, le joueur expérimenté croit que le projet mené par le légendaire entraîneur José Mourinho apportera de grands succès au club merengue. Cette information, Goal.com la rapporte .

Le joueur de 28 ans n’a pas caché avoir été fortement impressionné par l’impact du technicien portugais sur l’équipe dès les premières séances d’entraînement. Dans une interview accordée à Real Madrid TV, Cucurella a notamment souligné que le nouvel entraîneur apportait aux joueurs confiance en eux et liberté sur le terrain.

Le parcours de Marc Cucurella jusqu’à Madrid

Bien qu’il soit un produit de l’académie barcelonaise de La Masia, Cucurella a reconnu qu’il était impossible de refuser l’offre du club, 15 fois champion d’Europe. Après quatre saisons réussies à Brighton et Chelsea, le défenseur considère cette nouvelle étape de sa carrière comme un immense honneur.

Fort d’une grande expérience en Premier League et sur la scène internationale, le joueur a disputé 163 matchs avec Chelsea et remporté la Ligue Conférence ainsi que la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2025. Il a également remporté d’importantes victoires avec l’équipe d’Espagne.

Un effectif étoilé et un nouveau défi

Lors du mercato estival, le Real Madrid a recruté non seulement Cucurella, mais aussi des joueurs réputés comme Bernardo Silva, Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries. Cela montre que l’équipe entend renforcer ses trois lignes pour la nouvelle saison.

Selon le défenseur, jouer à Madrid représente bien plus qu’un simple transfert : c’est la récompense méritée d’une carrière difficile commencée à Getafe et Eibar. Il s’est dit heureux de pouvoir désormais vivre de l’intérieur les soirées légendaires au Bernabéu et les victoires en Ligue des champions.