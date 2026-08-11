Tragédie effroyable au Venezuela : le nombre de morts du séisme dépasse 6 300

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Tragédie effroyable au Venezuela : le nombre de morts du séisme dépasse 6 300

Séisme au Venezuela, 25 juin 2026. Photo : Ariana Cubillos

Le nombre de morts dans le terrible séisme survenu au Venezuela a atteint 6 301. La catastrophe naturelle a endommagé des dizaines de milliers de bâtiments et laissé des milliers de personnes sans abri.

Ces chiffres tragiques et les dernières informations ont été publiés sur sa chaîne Telegram officielle par Jorge Rodríguez, président de l’Assemblée nationale de la République bolivarienne.

Victimes, personnes secourues et blessés

L’ampleur de la catastrophe naturelle est immense, et les sauveteurs ainsi que le personnel médical travaillent jour et nuit selon un dispositif renforcé :

  • Morts : 6 301 personnes ;

  • Personnes secourues : 6 462 personnes ont été sorties saines et sauves des décombres ;

  • Blessés : Plus de 73 000 personnes sont soignées dans des hôpitaux pour des blessures de gravité variable.

Ampleur des destructions et aide à la population

Le séisme a causé d’importants dégâts aux infrastructures et au secteur résidentiel du pays :

  • À la suite de la catastrophe naturelle, des dizaines de milliers de bâtiments et d’ouvrages ont été endommagés ;

  • À ce jour, des commissions spéciales ont soumis plus de 53 000 bâtiments et sites à des contrôles de sécurité ;

  • Les opérations visant à fournir un abri temporaire et permanent aux familles sans logement ont commencé — à ce jour, 287 nouveaux logements ont été remis à leurs propriétaires.

Les opérations de secours et de reconstruction se poursuivent actuellement dans la zone sinistrée.

VenezuelaJorge RodríguezTelegramAriana Cubillos
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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