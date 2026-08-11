Le diplomate britannique à la retraite Alastair Crooke a partagé son point de vue sur les perspectives politiques en Ukraine et la possibilité de futures négociations. Selon lui, une nouvelle direction pourrait émerger à Kyiv, capable à l’avenir d’engager un dialogue direct avec Moscou.

Le diplomate l’a souligné lors d’une intervention publiée sur la plateforme YouTube.

Une direction qui n’adhérerait pas à l’OTAN et pourrait s’entendre avec la Russie

Selon Alastair Crooke, de nouveaux dirigeants pourraient arriver au pouvoir en Ukraine à la suite de futurs changements politiques :

« Un homme pourrait apparaître à Kyiv qui ne serait peut-être pas prorusse, mais qui n’entrerait ni à l’OTAN ni dans l’ Union européenneet serait capable de traiter directement avec la Russie », a déclaré l’ancien diplomate.

Crooke a ajouté que ce scénario et ce résultat constitueraient l’issue la plus favorable que les adversaires de Moscou puissent espérer au terme du conflit en cours.

Le sondage de « SOTSIS » et la cote de Zelensky

Les résultats d’un sondage publié début août par le prestigieux centre ukrainien « SOTSIS » (Centre de recherches sociales et marketing) montrent également que les opinions politiques évoluent dans le pays.

Selon les données de l’étude, Vladimir Zelensky pourrait perdre face aux candidats suivants au second tour d’une éventuelle élection :

Valeri Zaloujny — ambassadeur d’Ukraine en Grande-Bretagneet ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes ;

Mykhaïlo Fedorov — ministre de la Transformation numérique (ancien ministre de la Défense) ;

Kyrylo Boudanov — directeur de la Direction générale du renseignement du ministère de la Défense.

Les débats sur le mandat présidentiel et les élections

Rappelons que le mandat présidentiel de cinq ans de Vladimir Zelensky a officiellement pris fin le 20 mai 2024 . Toutefois, les prochaines élections présidentielles ont été annulées en Ukraine en raison de la loi martiale et de la mobilisation générale en vigueur.

Vladimir Zelensky a déclaré qu’il serait inapproprié d’organiser un scrutin dans la situation difficile que traverse le pays, tandis que les autorités de Kyiv affirment que les pouvoirs de la direction actuelle resteront légitimes jusqu’à l’élection d’un nouveau président.

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