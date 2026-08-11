En Chine, un éléphant renverse une borne de recharge pour sauver son partenaire (vidéo)

Dans la province chinoise du Yunnan, un troupeau d’éléphants sauvages a provoqué un incident insolite près d’une borne de recharge destinée aux voitures électriques. L’événement s’est produit le 6 août au bord d’une route et s’est rapidement largement répandu sur les réseaux sociaux.

Selon le Free Press Journal, la patte de l’un des éléphants s’est retrouvée prise dans le câble de recharge alors qu’il avançait. Un autre éléphant s’est alors approché de la borne et l’a renversée.

Les images captées par des caméras de surveillance ont suscité de vifs débats parmi les internautes. Certains ont supposé que l’éléphant avait volontairement renversé la borne pour aider son partenaire, tandis que d’autres estiment qu’il a peut-être simplement examiné cet objet inconnu et testé sa solidité.

Cet incident insolite a une nouvelle fois relancé les discussions sur le comportement et les interactions des éléphants sauvages vivant dans le Yunnan.

Selon Evwire, des spécialistes ont coupé l’alimentation électrique pendant l’incident, et les éléphants ont quitté les lieux environ une demi-heure plus tard. Le câble de recharge a été endommagé. Selon les premières estimations, les dégâts s’élèvent à près de 20 000 yuans, soit environ 2 800 dollars.

Pensez-vous que l’éléphant a bien agi pour protéger son partenaire ? Donnez votre avis dans les commentaires.