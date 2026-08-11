LG présente le téléviseur OLED W6 d’une épaisseur inférieure à un centimètre

Lors d’une présentation à Londres, LG a dévoilé son dernier appareil phare, le téléviseur premium Signature OLED W6. Selon ixbt.com, cette nouveauté attire l’attention avec son design presque entièrement intégré au mur et fin comme un crayon, créant un effet de « téléviseur-papier peint » dans l’intérieur. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

La principale avancée technique de l’appareil réside dans la transmission d’images sans fil. Le LG Signature OLED W6 est le premier téléviseur au monde à avoir obtenu la certification TÜV Rheinland True Wireless Lossless Vision. Il peut ainsi transmettre en temps réel des vidéos 4K jusqu’à 165 Hz, sans perte de qualité ni latence perceptible.

Fonctionnalités techniques et processeur de nouvelle génération

Le boîtier principal de ce téléviseur innovant se fixe très près du mur, tandis que tous les appareils externes se connectent via le boîtier spécial Zero Connect Box. Selon la source, ce module externe est 35 % plus compact que ceux de la génération précédente, ce qui permet aux utilisateurs de se débarrasser des câbles superflus.

Le téléviseur intègre le nouveau processeur Alpha 11 4K Gen3, équipé d’un bloc de réseau neuronal. Selon le fabricant, les performances de cette nouvelle puce sont 5,6 fois supérieures à celles de la génération précédente. La partie graphique a également été renforcée de 70 %, ce qui améliore le traitement des scènes dynamiques et la précision des détails à l’écran.

Écran et revêtement antireflet

Le nouvel écran OLED offre non seulement une image de haute qualité, mais aussi une couche de protection moderne. L’écran est recouvert d’un revêtement antireflet spécial qui réduit les reflets lumineux d’environ deux fois.

Cette technologie permet de préserver pleinement les couleurs saturées et la profondeur des noirs, même lorsque la pièce est très lumineuse. Elle fait ainsi passer l’expérience du cinéma à domicile à un niveau supérieur.