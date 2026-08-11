River Plate recrute Thiago Almada

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River Plate recrute Thiago Almada

River Plate, l’un des porte-drapeaux du football argentin, a frappé un grand coup sur le marché des transferts en recrutant Thiago Almada, milieu offensif passé par l’Atlético de Madrid. Selon Goal.com, le montant de ce transfert retentissant s’élève à environ 20 millions d’euros, ce qui en fait l’un des investissements les plus importants de l’histoire du géant de Buenos Aires. D’après Goal.com, rapporte .

Le joueur de 25 ans a signé lundi, lors d’une cérémonie organisée au stade Más Monumental, un contrat de quatre ans et demi courant jusqu’au 31 décembre 2030. Cet accord témoigne de l’ambition immense du club, qui souhaite retrouver sa domination non seulement dans le championnat national, mais aussi à l’échelle de toute l’Amérique du Sud.

Un retour au pays après l’Europe

Pour Thiago Almada, ce transfert marque un retour dans son pays natal. Le joueur évoluait dans le football européen depuis 18 mois : au début de 2025, il avait quitté Botafogo pour rejoindre l’Olympique Lyonnais en prêt, avant d’être transféré à l’Atlético de Madrid. Après un bref passage dans le club de la capitale espagnole, il a décidé de poursuivre sa carrière en Argentine.

Après avoir signé son contrat, le milieu de terrain a accordé une interview au service de presse du club et n’a pas caché que son rêve d’enfance devenait réalité. « Je suis très heureux d’être ici. Jouer dans un grand club comme River Plate était mon rêve. Je remercie tout le monde pour votre soutien », a déclaré le joueur.

Les missions du champion du monde sur le continent

Il convient de rappeler que Thiago Almada est champion du monde 2022. Il avait également contribué à la médaille d’argent remportée par l’équipe d’Argentine lors du tournoi récemment achevé. Le retour d’une star de ce calibre dans le championnat sud-américain est un événement extrêmement rare, qui renforcera encore l’attrait du football local.

Son arrivée devrait insuffler un nouvel élan au secteur offensif de River Plate, entraîné par Eduardo Coudet. Almada pourrait devenir une arme essentielle pour percer les défenses compactes adverses, aussi bien dans l’axe comme meneur de jeu que sur les ailes. L’équipe devra non seulement briller dans les compétitions nationales, mais aussi remporter la Copa Libertadores, un trophée qui lui échappe depuis 2018.

Thiago Almada va désormais rejoindre immédiatement les entraînements dirigés par Eduardo Coudet et commencer à s’adapter au système tactique de l’équipe. La direction et les supporters espèrent fortement que ce joueur expérimenté aura rapidement un impact sur le terrain et renforcera la créativité de l’équipe lors des prochains matchs difficiles.

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Jahongir Tursunov
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