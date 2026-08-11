L’attaquant du Bayern, Harry Kane, recevra pour la deuxième fois de sa carrière le prestigieux trophée du Soulier d’or, décerné au meilleur buteur d’Europe. Selon Goal.com, le capitaine de l’équipe d’Angleterre a été reconnu comme le meilleur buteur de tous les championnats du continent grâce à ses performances remarquables et à ses nombreux buts lors de la saison écoulée. Le trophée lui sera officiellement remis le 19 août. À ce sujet, Goal.com annonce la nouvelle.

Les statistiques de Harry Kane lors de la saison 2025-2026 sont particulièrement impressionnantes. L’attaquant a inscrit 36 buts dans les cages adverses en Bundesliga allemande. Cette performance lui a rapporté 72 points au classement et lui a permis de prendre la première place, devant des concurrents tels que l’attaquant de Manchester City Erling Haaland et le représentant du Real Madrid, Kylian Mbappé, vainqueur la saison dernière.

Records et saison historique

Ce succès devient le deuxième Soulier d’or de la carrière de l’ancien attaquant de Tottenham. Il avait déjà été intouchable lors de la saison 2023-2024. Par ailleurs, le prolifique avant-centre a inscrit 61 buts toutes compétitions confondues avec le Bayern, établissant un record absolu et gagnant une reconnaissance mondiale grâce à ses performances sous le maillot du club allemand.

Le directeur général de la Bundesliga, Mark Lens, a salué l’impact du joueur sur le championnat allemand. Dans une interview accordée au site officiel de la ligue, il a déclaré : « Harry Kane façonne depuis de nombreuses années l’image de la Bundesliga et du football international grâce à ses performances de très haut niveau. Ses 36 buts la saison dernière ont une nouvelle fois démontré son instinct de buteur et sa qualité technique ».

La Bundesliga, fer de lance du football allemand

Il convient de souligner que Harry Kane n’est pas le seul représentant de la Bundesliga à figurer parmi les meilleurs buteurs. L’attaquant de Stuttgart, Deniz Undav, a intégré le top 10 du classement final à la 9e place, tandis que Serhou Guirassy, du Borussia Dortmund, s’est classé 13e. Ces résultats montrent que le championnat allemand reste une destination privilégiée pour les attaquants les plus prolifiques d’Europe.

L’histoire du Soulier d’or est étroitement liée au football allemand et, avec cette performance, Harry Kane marche sur les traces de buteurs légendaires tels que Gerd Müller et Robert Lewandowski. Eux aussi avaient brillé en Bundesliga et remporté cette récompense, et l’attaquant anglais perpétue aujourd’hui avec succès ces standards d’excellence.