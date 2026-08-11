Minimal Phone 2 dévoilé : clavier complet et technologies modernes

Selon Ixbt.com, la société Minimal a officiellement présenté son appareil de nouvelle génération, le smartphone Minimal Phone 2. Ce gadget se distingue par ses technologies modernes, tout en conservant un clavier physique traditionnel, afin de réduire la fatigue numérique au quotidien. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Contrairement au modèle de première génération, le nouvel appareil bénéficie de caractéristiques techniques nettement améliorées. Il intègre notamment un écran OLED moderne de 3,92 pouces, d’une résolution de 1080 x 1240 pixels et doté d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il offre ainsi davantage de confort pour lire des contenus et saisir du texte.

Appareil photo et performances

Les capacités photo du smartphone attirent également l’attention. La face avant abrite une caméra de 20 mégapixels, tandis que le dos accueille un capteur principal de 50 mégapixels avec un objectif F/1.8. Il s’agit d’excellentes caractéristiques pour un appareil compact au design original.

Côté matériel, le smartphone embarque un processeur MediaTek Dimensity 8300. Sa mémoire vive atteint 12 GB et son stockage interne peut atteindre 512 GB. De telles performances sont rares parmi les smartphones compacts de cette catégorie particulière.

Autonomie et fonctionnalités supplémentaires

L’autonomie du gadget est assurée par une batterie de 3000 mAh. Elle prend en charge la recharge filaire de 27 watts et la recharge sans fil de 15 watts. Pour offrir un son de qualité, l’appareil est équipé de haut-parleurs stéréo et de deux microphones.

L’appareil intègre des interfaces modernes telles que le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.4, le NFC et une sortie audio de 3,5 millimètres pour les écouteurs filaires. Pour renforcer la sécurité, un scanner d’empreintes digitales est placé sur le côté. Les utilisateurs peuvent également utiliser une carte SIM physique ou le format eSIM.

Prix et versions

Le prix de l’appareil varie selon sa configuration :