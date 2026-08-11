Mark Suckerberg s’oppose au contrôle de l’intelligence artificielle par un cercle restreint

·33·Technologie
Mark Suckerberg s’oppose au contrôle de l’intelligence artificielle par un cercle restreint

Le fondateur de Meta, Mark Suckerberg, a fermement déclaré s’opposer à ce que les technologies d’intelligence artificielle soient concentrées entre les mains de quelques grandes entreprises ou organisations. Selon lui, l’avenir de l’intelligence numérique doit reposer non pas sur des privilèges réservés à un cercle restreint, mais sur le développement d’agents personnels capables d’être utilisés par chacun. Cette approche devrait transformer radicalement l’accès aux technologies modernes. Ixbt.com en informe .

Les assistants personnels et leurs capacités

Selon le site ixbt.com, Meta travaille actuellement activement à la création d’une « superintelligence » personnelle adaptée à chaque utilisateur. Ces systèmes innovants devraient à l’avenir servir à chacun d’assistant personnel fiable et de tuteur érudit, capable de rivaliser avec des spécialistes titulaires d’un doctorat dans diverses disciplines.

En popularisant les outils d’intelligence artificielle de nouvelle génération, l’entreprise souhaite rendre ces développements avancés accessibles non seulement aux initiés ou aux grandes entreprises, mais aussi au grand public. Cette approche contribuera à réduire les inégalités technologiques et permettra à chacun d’utiliser un assistant intelligent pour résoudre ses tâches quotidiennes.

Selon les experts, cette concurrence et cette ouverture dans le domaine de l’intelligence artificielle pourraient avoir à l’avenir un effet positif sur le développement de toute l’industrie. Le développement d’une intelligence artificielle accessible à tous et non soumise à un contrôle centralisé pourrait ouvrir la voie à d’immenses avancées dans différents aspects de la vie sociale.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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