Les sosies féminins d'Erling Haaland deviennent viraux sur les réseaux sociaux !

Ces derniers jours, les publications sur les jeunes femmes ressemblant à Erling Haaland se multiplient sur les réseaux sociaux. Le fait que l'attaquant norvégien ait des sosies féminins fait l'objet de nombreuses discussions parmi les utilisateurs.

L'une d'entre elles est une jeune femme nommée Emma Willman. Sous ses vidéos, de nombreux internautes écrivent que son apparence rappelle celle d'Erling Haaland. Les commentaires mêlent humour et observations sérieuses sur cette ressemblance.

Il semblerait que Haaland lui-même ne soit pas indifférent à ces comparaisons. Le footballeur a déjà réagi par le passé en voyant des contenus sur ses sosies.

Une autre sosie, une mannequin russe de 24 ans, est également mentionnée. Elle publie des vidéos où elle imite Haaland. L'une de ces séquences aurait accumulé plus de 50 millions de vues en une seule journée.

Ces vidéos deviennent virales aussi bien chez les fans de football que chez les utilisateurs lambda. L'apparence physique unique d'Erling Haaland devient une source supplémentaire de plaisanteries et de comparaisons sur ce sujet.