Erling Xolandning otasi Real Madridga oʻtish ehtimoli haqida kutilmagan bayonot berdi

·147·Sport
Erling Xolandning otasi Real Madridga oʻtish ehtimoli haqida kutilmagan bayonot berdi

Dunyo futbolining eng yorqin yulduzlaridan biri Erling Xolandning kelajagi yana diqqat markazida. Manchester Siti jamoasining asosiy hujumchisi hisoblangan norvegiyalik futbolchining otasi Alf-Inge Madridning Real Madrid klubiga oʻtish ehtimoli haqida toʻxtalib, transfer mish-mishlariga yangi ruh bagʻishladi. Garchi futbolchi Angliyada oʻzini baxtli his qilayotgan boʻlsa-da, "Qirollik klubi" chorlovi hamon dolzarbligini yoʻqotmagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Norvegiya terma jamoasining Braziliyaga qarshi oʻyini oldidan DAZN nashriga intervyu bergan Alf-Inge Haaland oʻgʻlining Manchester Siti bilan uzoq muddatli shartnomasi borligini taʼkidladi. Biroq u oʻz soʻzlari yakunida madridliklar muxlislarini hayajonga soladigan gaplarni ham qoʻshib oʻtdi: "Real Madridda oʻynashni hamma xohlaydi. Futbolda nima boʻlishini hech qachon oldindan bilib boʻlmaydi", — deya taʼkidladi u.

Hozirda 25 yoshda boʻlgan Erling Xoland 2026-yilgi Jahon chempionatida oʻzining eng yuqori formasida ekanligini isbotlamoqda. Braziliyaga qarshi kechgan uchrashuvda u dubl qayd etib, Norvegiyani chorak finalga olib chiqdi. Hujumchi turnir davomida urgan gollari sonini 7 taga yetkazib, toʻpurarlar poygasida Lionel Messi va Kylian Mbappe bilan bir qatorda bormoqda. Uning xalqaro maydondagi statistikasi — 54 oʻyinda 62 ta gol — futbol olami uchun aqlbovar qilmas koʻrsatkichdir.

Madridliklar qiziqishi va saylovoldi vaʼdalar

Real Madridda yaqinda boʻlib oʻtgan prezidentlik poygasida ham Haaland nomi tez-tez tilga olingan edi. Magʻlubiyatga uchragan nomzod Enrique Riquelme oʻz kampaniyasini aynan norvegiyalik yulduzni sotib olish vaʼdasi ustiga qurgan edi. Garchi oʻshanda Haalandning agenti Rafaela Pimenta bu gaplarni inkor etgan boʻlsa-da, futbolchining otasi tomonidan bildirilgan soʻnggi fikrlar transfer eshiklari butunlay yopilmaganidan dalolat beradi.

Manchester Siti rahbariyati esa xotirjamlikni saqlab qolishga harakat qilmoqda. Klub 2025-yil boshida hujumchi bilan amaldagi shartnomani uzaytirib, uni uzoq muddatga oʻz safiga bogʻlab qoʻygan. Shunga qaramay, Real Madrid kabi grand jamoalarning qiziqishi va futbolchining oʻzgaruvchan rejasi Angliya chempioni uchun doimiy xavf tugʻdirishi mumkin.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu transfer mavzusi juda qiziqarli. Erling Xolandning har qanday harakati ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab boʻladi. Agar ushbu transfer amalga oshsa, bu futbol tarixidagi eng qimmat va shov-shuvli kelishuvlardan biriga aylanishi shubhasiz. Hozircha esa hujumchi bor eʼtiborini Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli ishtirokiga qaratgan.

Erling HaalandReal MadridManchester SitiTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland nima uchun Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmaydi?Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland nima uchun Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmaydi?Bugun, 13:54JCH-2026 to‘purarlari: uch yulduz yetakchilik qilmoqdaJCH-2026 to‘purarlari: uch yulduz yetakchilik qilmoqdaBugun, 13:22Karlo Anchelotti Braziliyani 2030 yilgacha boshqaradi...Karlo Anchelotti Braziliyani 2030 yilgacha boshqaradi...Bugun, 13:19Tomas Tuxel FIFA qaroridan norozi: Garri Keyn yordam soʻrab Donald Trampga murojaat qiladimi?Tomas Tuxel FIFA qaroridan norozi: Garri Keyn yordam soʻrab Donald Trampga murojaat qiladimi?Bugun, 13:15Jud Bellingem Meksika ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng muxlislarni bayramga chorladiJud Bellingem Meksika ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng muxlislarni bayramga chorladiBugun, 12:57Neymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiNeymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiBugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi