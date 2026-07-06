Erling Xolandning otasi Real Madridga oʻtish ehtimoli haqida kutilmagan bayonot berdi
Dunyo futbolining eng yorqin yulduzlaridan biri Erling Xolandning kelajagi yana diqqat markazida. Manchester Siti jamoasining asosiy hujumchisi hisoblangan norvegiyalik futbolchining otasi Alf-Inge Madridning Real Madrid klubiga oʻtish ehtimoli haqida toʻxtalib, transfer mish-mishlariga yangi ruh bagʻishladi. Garchi futbolchi Angliyada oʻzini baxtli his qilayotgan boʻlsa-da, "Qirollik klubi" chorlovi hamon dolzarbligini yoʻqotmagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Norvegiya terma jamoasining Braziliyaga qarshi oʻyini oldidan DAZN nashriga intervyu bergan Alf-Inge Haaland oʻgʻlining Manchester Siti bilan uzoq muddatli shartnomasi borligini taʼkidladi. Biroq u oʻz soʻzlari yakunida madridliklar muxlislarini hayajonga soladigan gaplarni ham qoʻshib oʻtdi: "Real Madridda oʻynashni hamma xohlaydi. Futbolda nima boʻlishini hech qachon oldindan bilib boʻlmaydi", — deya taʼkidladi u.
Hozirda 25 yoshda boʻlgan Erling Xoland 2026-yilgi Jahon chempionatida oʻzining eng yuqori formasida ekanligini isbotlamoqda. Braziliyaga qarshi kechgan uchrashuvda u dubl qayd etib, Norvegiyani chorak finalga olib chiqdi. Hujumchi turnir davomida urgan gollari sonini 7 taga yetkazib, toʻpurarlar poygasida Lionel Messi va Kylian Mbappe bilan bir qatorda bormoqda. Uning xalqaro maydondagi statistikasi — 54 oʻyinda 62 ta gol — futbol olami uchun aqlbovar qilmas koʻrsatkichdir.
Madridliklar qiziqishi va saylovoldi vaʼdalarReal Madridda yaqinda boʻlib oʻtgan prezidentlik poygasida ham Haaland nomi tez-tez tilga olingan edi. Magʻlubiyatga uchragan nomzod Enrique Riquelme oʻz kampaniyasini aynan norvegiyalik yulduzni sotib olish vaʼdasi ustiga qurgan edi. Garchi oʻshanda Haalandning agenti Rafaela Pimenta bu gaplarni inkor etgan boʻlsa-da, futbolchining otasi tomonidan bildirilgan soʻnggi fikrlar transfer eshiklari butunlay yopilmaganidan dalolat beradi.
Manchester Siti rahbariyati esa xotirjamlikni saqlab qolishga harakat qilmoqda. Klub 2025-yil boshida hujumchi bilan amaldagi shartnomani uzaytirib, uni uzoq muddatga oʻz safiga bogʻlab qoʻygan. Shunga qaramay, Real Madrid kabi grand jamoalarning qiziqishi va futbolchining oʻzgaruvchan rejasi Angliya chempioni uchun doimiy xavf tugʻdirishi mumkin.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu transfer mavzusi juda qiziqarli. Erling Xolandning har qanday harakati ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab boʻladi. Agar ushbu transfer amalga oshsa, bu futbol tarixidagi eng qimmat va shov-shuvli kelishuvlardan biriga aylanishi shubhasiz. Hozircha esa hujumchi bor eʼtiborini Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli ishtirokiga qaratgan.
…