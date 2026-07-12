Décès de l'ancien émir du Qatar, 4 jours de deuil national

L'ancien émir du Qatar, le cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, père de l'actuel chef d'État, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, est décédé à l'âge de 74 ans. Un deuil officiel de quatre jours a été décrété dans le pays suite à son décès, selon des sources officielles locales.

Il a été annoncé que les cérémonies de deuil débuteraient le 13 juillet à travers le Qatar. À cet effet, les activités des institutions publiques et de plusieurs organisations sociales ont été temporairement suspendues, et les drapeaux nationaux ont été mis en berne.

Le cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani a dirigé le Qatar de 1995 à 2013 et est reconnu comme l'un des hommes d'État ayant largement contribué au développement moderne du pays.

Sous son règne, l'économie du Qatar s'est développée rapidement, les investissements internationaux ont augmenté et le pays est devenu l'un des plus grands exportateurs de gaz naturel liquéfié au monde. Parallèlement, l'influence politique et économique internationale du Qatar a considérablement progressé.

Sous le mandat de l'ancien émir, en 1996, Al Jazeera a été fondé. Ce réseau d'information est devenu par la suite l'un des médias les plus influents au monde. De plus, en 2004, la première Constitution permanente du pays a été adoptée, créant une base juridique pour la participation des femmes aux élections locales.

En 2013, le cheikh Hamad a volontairement transféré le pouvoir à son fils, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Cette décision a été considérée comme un événement politique rare dans l'histoire des pays du Golfe.

Aujourd'hui, le Qatar est largement reconnu pour son rôle actif sur la scène internationale, son leadership dans le secteur énergétique et en tant qu'hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.