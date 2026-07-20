Un livreur de repas devient un écrivain célèbre de manière inattendue

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Un livreur de repas devient un écrivain célèbre de manière inattendue

Wang Jibin, un livreur de 56 ans travaillant en Chine, a reçu l'un des prix littéraires les plus prestigieux du pays : le Prix de littérature Lu Xun. Ce succès a été rendu possible grâce à ses poèmes inspirés par la vie d'un travailleur ordinaire.

Le recueil de poèmes de Wang intitulé « Vol bas » (Low Flight) a été récompensé. L'œuvre dépeint de manière touchante les difficultés, le travail acharné et les épreuves quotidiennes des livreurs. Fait intéressant, certains poèmes ont été écrits par l'auteur sur des morceaux de papier entre deux livraisons.

Le prix Lu Xun porte le nom de l'un des plus grands écrivains chinois du XXe siècle, reconnu comme le fondateur de la littérature chinoise moderne.

Wang Jibin a commencé son activité de livreur vers 2019. Cependant, il s'intéressait à la lecture bien avant cela et publiait régulièrement ses poèmes et essais sur les réseaux sociaux. En 2022, son poème « L'homme pressé » est devenu viral. L'œuvre a été inspirée par une mésaventure où le livreur a erré pendant des heures à cause d'un client ayant indiqué une mauvaise adresse.

En 2023, il a publié son premier recueil de poèmes intitulé « L'homme pressé : poèmes d'un livreur de repas » . En 2024, son livre « Vol bas » a été publié. Pour préparer ce recueil, l'auteur a interrogé près de 200 livreurs afin d'étudier leur vie et leurs problèmes.

L'un des poèmes a attiré l'attention des lecteurs avec ces vers :

« Qui a dit que déployer ses ailes signifie seulement voler haut ? Voler bas est aussi un vol. »

Malgré l'obtention du prix, Wang Jibin a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de quitter son travail de livreur. Selon lui, il n'en a pas besoin financièrement, mais il apprécie cet environnement de travail qui l'aide à rester en bonne forme physique.

« J'aime la vie simple. Aucun prix ne me changera », a-t-il déclaré.

Le succès de Wang Jibin a démontré une fois de plus qu'en Chine, les travailleurs manuels obtiennent de grands succès dans le domaine littéraire. Auparavant, le livre de mémoires de l'ancien livreur Xu Anyan, « Je livre des colis à Pékin » , était devenu un best-seller, et l'essai autobiographique du travailleur migrant Fan Yusun avait fait grand bruit sur Internet en Chine.

Selon les experts, ces œuvres jouent un rôle important pour transmettre à la société, à travers la littérature, la vie, les rêves et les problèmes quotidiens des millions de personnes travaillant dans la gigantesque économie à la tâche du pays.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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