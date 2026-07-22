Deux personnes ayant fui un incendie ont dû attendre de l'aide à l'extérieur du bâtiment

·92·Monde
Deux personnes ayant fui un incendie ont dû attendre de l'aide à l'extérieur du bâtiment

Un incendie s'est déclaré au dernier étage d'un immeuble résidentiel de cinq étages à Antalya, en Turquie. En raison des flammes intenses et de l'épaisse fumée, deux personnes restées bloquées dans le bâtiment ont pris une décision risquée pour sauver leur vie.

Il a été rapporté qu'elles ont dû sortir par la fenêtre et se déplacer sur une étroite corniche en béton un étage plus bas. Les deux citoyens sont restés à l'extérieur du bâtiment pendant quelques minutes, attendant l'arrivée des secours.

Grâce aux efforts des secouristes arrivés rapidement sur les lieux et des citoyens présents, ils ont été descendus en toute sécurité à l'aide d'équipements spéciaux. Aucune information officielle n'a été communiquée sur l'état de santé des personnes secourues. Une enquête est en cours par les autorités compétentes pour déterminer les causes de l'incendie.

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