Lamine Yamal a-t-il demandé Ines en mariage au stade ?

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Lamine Yamal a-t-il demandé Ines en mariage au stade ?

À 19 ans, Lamine Yamal est devenu le jeune footballeur le plus discuté de la Coupe du Monde 2026.

Lamine a fait une demande en mariage romantique à sa petite amie, Ines Garcia Santos, mannequin et influenceuse mode espagnole de 21 ans, directement dans le stade. Ines a accepté la bague de fiançailles sur la pelouse. Le couple s'est rencontré sur les réseaux sociaux et a officialisé sa relation en mai dernier.

Un jeune homme et une jeune femme en tenue de football espagnole montrent une bague au doigt dans un stade.

Suite à l'annonce de leurs fiançailles, des vidéos montrant le prétendu mariage de Lamine et Ines ont circulé sur Internet. Cependant, la plupart des médias ont souligné qu'il s'agissait de vidéos truquées créées par intelligence artificielle. Malgré cela, de nombreux internautes y ont cru.

Un couple en tenue de mariés mange de la pizza et se porte mutuellement.

Des vidéos montrant le footballeur offrant à sa petite amie une voiture décorée d'un grand ruban, conformément aux traditions romantiques, sont également apparues en ligne.

Un jeune homme et une jeune femme surprise debout à côté d'une Ferrari rouge avec un ruban blanc.

Cependant, le plus grand cadeau du footballeur à sa petite amie n'est pas un objet de valeur, mais la notoriété. Au début du tournoi, Ines comptait 350 000 abonnés sur les réseaux sociaux, un chiffre qui atteint désormais 3,2 millions. Plus intéressant encore, ce nombre continue de croître.

Lamine YamalInes Garcia Santos
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