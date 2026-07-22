Un léopard fait irruption dans un magasin en Inde et attaque des personnes (vidéo)

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Un léopard fait irruption dans un magasin en Inde et attaque des personnes (vidéo)

Dans l'État indien du Rajasthan , un incident inattendu a semé la panique parmi la population locale. Un léopard sauvage est entré dans la ville, a fait irruption dans un magasin de vin, blessant trois personnes. C'est ce qu'a rapporté la chaîne de télévision NDTV .

Il est rapporté que le prédateur a d'abord été aperçu dans les buissons à la périphérie de la ville. Lorsqu'un agent forestier arrivé sur les lieux a tenté de maîtriser l'animal, le léopard s'est jeté sur lui et l'a blessé aux jambes.

Ensuite, le prédateur a couru à travers les rues animées et la zone du marché avant d'entrer dans le magasin de vin. Là, le léopard a attaqué un client de 40 ans et un vendeur de 25 ans.

À la suite de l'incident, l'une des victimes a reçu les premiers soins sur place. Les deux autres citoyens ont été transportés à l'hôpital avec des blessures plus graves.

Les habitants ont agi rapidement et, profitant du fait que le léopard était à l'intérieur du magasin, ont abaissé la grille métallique de l'extérieur, enfermant l'animal. Cette décision a empêché l'animal d'attaquer d'autres personnes.

Par la suite, la police a bouclé la zone. Une opération spéciale de près de cinq heures a été menée avec la participation d'experts forestiers et du personnel du zoo de Jaipur.

Finalement, les vétérinaires ont endormi le léopard à l'aide d'un tranquillisant et l'ont emmené au département forestier pour un examen médical. Les experts ont annoncé que l'opération avait été menée avec succès et que l'animal avait été capturé sans danger pour la population urbaine.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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