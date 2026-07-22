Dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne, une série d'événements importants a eu lieu sur le front et au sein de la direction politique. Alors que le ministère russe de la Défense a annoncé la prise de contrôle d'une nouvelle localité dans la région de Kharkiv, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a nommé un nouveau commandant en chef des forces armées du pays.

Parallèlement, divers chiffres ont été publiés concernant les frappes sur les ports d'Odessa, les pertes de l'armée ukrainienne et l'activité des systèmes de défense aérienne russes. La plupart de ces informations proviennent de déclarations des parties belligérantes et n'ont pas été entièrement confirmées par des sources indépendantes.

La Russie annonce la prise de contrôle de Volokhovskoye

Selon le ministère russe de la Défense, le groupe de forces « Nord » a pris le contrôle de la localité de Volokhovskoye dans la région de Kharkiv.

La partie russe a déclaré que ce résultat a été obtenu grâce aux actions offensives actives des unités. Aucune réaction officielle de la partie ukrainienne concernant la situation dans cette localité n'a été communiquée pour le moment. Par conséquent, il est impossible de confirmer indépendamment l'information sur le contrôle du territoire.

Le ministère russe de la Défense a également signalé des frappes sur des installations portuaires qui auraient été utilisées pour l'approvisionnement des forces armées ukrainiennes. La déclaration note que des infrastructures du port d'Odessa ont été visées.

La partie russe fait état de pertes importantes

Le ministère russe de la Défense a affirmé que les militaires ukrainiens ont perdu plus de 1 490 soldats en une journée sur divers fronts.

Cependant, dans les conditions de guerre, les deux parties publient leurs propres estimations des pertes adverses. Ces chiffres ne sont souvent pas vérifiés de manière indépendante et peuvent différer radicalement des données de l'autre camp.

Les moyens de défense aérienne russes ont également déclaré avoir abattu en 24 heures 11 bombes aériennes guidées, huit roquettes HIMARS, sept missiles de croisière « Flamingo » ainsi que 655 drones de type avion. Ces chiffres sont également basés sur les déclarations du ministère russe de la Défense.

Zelensky remplace Syrsky par Drapatiy

Parallèlement aux nouvelles du front, un changement majeur a été opéré au sein de la direction militaire ukrainienne. Le président Volodymyr Zelensky a annoncé la nomination du général de division Mykhailo Drapatiy au poste de commandant en chef des forces armées ukrainiennes, en remplacement d'Oleksandr Syrsky.

Selon la déclaration officielle de Zelensky, les tâches à accomplir à court et moyen terme ont été discutées avec le nouveau commandant. Le président ukrainien a souligné que les frappes à longue portée et les opérations de défense se poursuivraient.

Drapatiy, âgé de 43 ans, possède 26 ans d'expérience militaire. Il a précédemment servi dans les forces terrestres et au commandement des forces interarmées, et a également participé aux opérations dans la direction de Kharkiv.

Syrsky, quant à lui, a confirmé son départ, déclarant qu'il laissait derrière lui une armée capable de poursuivre les opérations de défense et d'offensive.

La question de l'aide de 400 millions de dollars reste en suspens

Le sénateur américain Dick Durbin a annoncé que l'aide à la sécurité de 400 millions de dollars allouée à l'Ukraine pour l'année fiscale 2026 est toujours bloquée.

Les fonds sont destinés à l'achat d'équipements militaires et d'armes pour l'Ukraine auprès d'entreprises américaines. Durbin exige que l'administration de Washington débloque les fonds sans délai.

Par conséquent, la future aide militaire américaine à l'Ukraine dépend non seulement de l'administration présidentielle, mais aussi des débats politiques au Congrès.

Trump voudrait proposer Infantino à la tête de l'ONU

Ce même jour, une autre nouvelle inattendue a circulé dans les cercles politiques américains. Selon des sources du New York Post, Donald Trump souhaiterait proposer le président de la FIFA, Gianni Infantino, comme candidat au poste de prochain secrétaire général de l'ONU.

Cependant, on ne sait pas si Infantino lui-même a exprimé un intérêt pour ce poste. Le candidat au poste de secrétaire général de l'ONU doit passer par la recommandation du Conseil de sécurité et être approuvé par l'Assemblée générale.

Les mouvements sur le front, le renouvellement de la direction militaire ukrainienne et les incertitudes entourant l'aide américaine pourraient avoir un impact significatif sur la prochaine phase de la guerre.