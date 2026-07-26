Ils transportent des toilettes par la mer pour économiser 2 000 dollars

·79·Monde
Ils transportent des toilettes par la mer pour économiser 2 000 dollars

En Australie, deux amis sont devenus célèbres sur les réseaux sociaux grâce à une décision insolite. Pour éviter de payer 2 000 dollars australiens de frais de transport, ils ont décidé de transporter des toilettes jusqu'à Kangaroo Island sur une plateforme flottante qu'ils avaient fabriquée eux-mêmes.

Au cours de leur aventure, ils ont traversé en près de 4 heures un détroit réputé pour la présence de requins. La plateforme flottante n'était pas ordinaire : elle était équipée d'un moteur de bateau et même d'un petit barbecue pour cuisiner en chemin. En voyageant, les amis ont fait griller des saucisses, rendant le périple encore plus divertissant.

Fait intéressant, le ferry parcourt cette même distance en seulement 45 minutes. Cependant, ils ont préféré économiser de l'argent tout en vivant une aventure inoubliable.

La vidéo de ce voyage est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant des débats animés parmi les utilisateurs. Si certains ont salué leur ingéniosité, d'autres ont souligné qu'un voyage aussi dangereux ne valait pas la peine pour de si petites économies.

AustralieÎle Kangourou
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