Lionel Messi fait sa première apparition après la finale de la Coupe du monde 2026 : Il assiste à un match de championnat inférieur

Le légendaire capitaine de l'équipe d'Argentine, Lionel Messi, a fait sa première apparition publique depuis sa douloureuse défaite en finale de la Coupe du monde 2026. L'expérimenté meneur de jeu se trouve actuellement dans son pays natal, entouré de sa famille, et entame son processus de récupération post-tournoi. C'est ce qu'annonce Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, la star de l'Inter Miami a assisté samedi à une rencontre comptant pour la Primera C argentine (quatrième division). Messi a suivi des tribunes le match entre le Leones FC, club géré par sa famille, et le Central Córdoba. Il s'agit de sa première sortie publique depuis la fin de la Coupe du monde.

Messi est arrivé au stade Antonio Di Giacomo vêtu d'un sweat à capuche noir, essayant d'attirer le moins d'attention possible. Cependant, il était impossible pour le héros national de passer inaperçu. Les supporters locaux et les représentants des médias l'ont immédiatement repéré assis dans une loge privée derrière le but, et les réseaux sociaux ont rapidement été inondés de ses photos.

Hommage des supporters et résultat inattendu

Les enfants et les fans de football rassemblés au stade ont scandé sans s'arrêter le nom de la légende de 39 ans. En réponse, Lionel Messi a souri et a fait de la geste de la main pour exprimer sa gratitude aux supporters. Cependant, la visite du septuple [sic] vainqueur du Ballon d'or n'a pas suffi à aider les hôtes.

Malgré le soutien de Messi, le Leones FC s'est incliné à domicile face au Central Córdoba sur le score de 0-2. Malgré tout, pour les spectateurs présents au stade, voir la légende vivante en chair et en os était bien plus important que le résultat.

Retour à l'Inter Miami et MLS All-Star Game

Bien que Messi profite actuellement de vacances en Argentine, il ne participera pas à l'événement du MLS All-Star qui se tiendra prochainement en Caroline du Nord. Suite à sa participation à la finale de la Coupe du monde 2026, on lui a accordé un temps de repos supplémentaire. En son absence, des joueurs vedettes tels que l'attaquant du LAFC Son Heung-min et le joueur des Vancouver Whitecaps Thomas Müller fouleront la pelouse avec les étoiles de la MLS.

Selon l'accord actuel, Messi a obtenu un congé complet de 21 jours de ses obligations en club. Ce temps lui est nécessaire pour récupérer mentalement et se remettre physiquement après la défaite en finale à New York. Les supporters de l'Inter Miami s'attendent à revoir leur capitaine sur les terrains au début du mois d'août.