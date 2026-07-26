La bonne éducation d'une jeune Japonaise en chemin inspire de nombreuses personnes

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux a rapidement capté l'attention de millions d'utilisateurs. On y voit une jeune fille au Japon, traversant la route sur un passage piéton, s'incliner pour exprimer sa gratitude aux conducteurs qui lui ont cédé le passage.

Dans la vidéo, après avoir traversé de l'autre côté de la route, la fille s'incline à plusieurs reprises en signe de respect envers les conducteurs qui ont arrêté leurs véhicules. Sa bonne éducation et son profond respect des règles de circulation ont impressionné de nombreux internautes.

Dans les commentaires, beaucoup saluent l'éducation, la discipline et la culture du respect des Japonais envers autrui, tout en souhaitant que de telles habitudes se généralisent également dans d'autres pays.