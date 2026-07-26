Le vaisseau Soyuz MS-28 s'est détaché de l'ISS : le retour sur Terre a commencé

Le vaisseau spatial habité Soyuz MS-28, qui a achevé sa mission à bord de la Station spatiale internationale (ISS), s'est détaché avec succès du module Rassvet du segment russe de la station. Ce vaisseau fait actuellement route vers la planète Terre et la phase finale du vol a débuté. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Selon les informations officielles fournies par la société d'État Roscosmos, trois membres d'équipage se trouvent à bord du vaisseau spatial : les cosmonautes russes Sergueï Koud-Sverchkov et Sergueï Mikaïev, ainsi que l'astronaute de la NASA Christopher Williams. Après s'être détaché de la station, le vaisseau est passé en mode de vol autonome et tous les systèmes fonctionnent normalement.

Selon le plan établi, vers 14h32 heure de Tachkent (12h32 heure de Moscou), les moteurs de freinage du vaisseau seront activés. Ensuite, le Soyuz MS-28 commencera sa sortie d'orbite. Selon les experts, le vaisseau devrait pénétrer dans les couches denses de l'atmosphère terrestre et atterrir dans la zone prévue.

Processus de retour et d'atterrissage rapides

La particularité de cette mission réside dans le fait que le temps écoulé entre le détachement du vaisseau de la station et son atterrissage sur Terre est très court, soit seulement 3,5 heures. Il s'agit de l'un des schémas de retour les plus rapides et les plus efficaces de l'histoire des vols spatiaux. Cette méthode « express » évite à l'équipage de rester longtemps à l'intérieur de la capsule.

L'atterrissage est prévu à 15h26 heure de Tachkent. La capsule devrait atterrir aux coordonnées désignées dans les steppes du Kazakhstan. Sur place, les équipes de recherche et de sauvetage sont déjà mobilisées et prêtes à accueillir les astronautes et à leur prodiguer les premiers soins.

Cette mission constituait une partie importante des travaux de recherche scientifique et de maintenance en cours sur la Station spatiale internationale. Christopher Williams et ses collègues russes ont mené diverses expériences biologiques et technologiques à bord de la station pendant plusieurs mois. Leur retour permettra de libérer de l'espace dans la station pour les membres de la nouvelle expédition.

La phase d'entrée du vaisseau spatial dans l'atmosphère est l'une des plus complexes. En raison du frottement, la surface de la capsule chauffe à plusieurs milliers de degrés, mais une couche de protection thermique spéciale garantit la sécurité de l'équipage. Lors de la dernière étape, le système de parachutes s'active et réduit la vitesse du vaisseau à un niveau sûr.