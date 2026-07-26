Le vaisseau Soyuz MS-28 ramène l'équipage de l'ISS sur Terre : chaleur de 2000 degrés et atterrissage en douceur

Le vaisseau spatial habité Soyuz MS-28, qui a achevé avec succès sa mission à bord de la Station spatiale internationale (ISS), est rentré sur Terre. Le 26 juillet à 15h25, heure de Tachkent, le module de descente du vaisseau a effectué un atterrissage en douceur dans la zone désignée, située à environ 147 kilomètres au sud-est de la ville de Jezkazgan au Kazakhstan. Ce vol marque une nouvelle étape importante dans l'histoire de la station, concluant les activités scientifiques à long terme des membres de l'équipage. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

À bord du vaisseau se trouvaient les cosmonautes russes Sergey Kud-Sverchkov et Sergey Mikayev, ainsi que l'astronaute de la NASA Christopher Williams. Ils ont travaillé un total de 241 jours dans le cadre de la 74e expédition de longue durée à bord de l'ISS. Durant cette période, les chercheurs ont mené des dizaines d'expériences scientifiques et accompli des tâches cruciales pour maintenir l'état technique de la station.

Un test extrême dans l'atmosphère

Le processus d'atterrissage s'est avéré techniquement très complexe et dangereux. Selon ixbt.com, après que le vaisseau s'est détaché du segment russe de la station, il a effectué une manœuvre de freinage et a commencé sa sortie d'orbite. L'étape la plus passionnante et la plus difficile du vol a été l'entrée dans les couches denses de l'atmosphère.

Se déplaçant à une vitesse hypersonique, un nuage de plasma s'est formé autour du module de descente et la température est montée jusqu'à 2000 degrés Celsius. Dans des conditions aussi extrêmes, la coque du vaisseau a résisté à d'immenses charges thermiques. À ce moment-là, une interruption temporaire des communications avec le vaisseau est un phénomène habituel, lié au fait que la couche de plasma ne laisse pas passer les ondes radio.

Une fois les charges maximales passées, le vaisseau a déployé son système de parachutes. Quelques secondes avant de toucher la surface de la Terre, les moteurs d'« atterrissage en douceur » se sont allumés pour réduire la vitesse de descente au minimum. Cela a garanti le retour des cosmonautes sur Terre en toute sécurité et sans blessure.

Résultats et importance de la mission

La fin de cette expédition témoigne de la poursuite de la coopération spatiale internationale. Durant la mission de 241 jours, l'équipage a travaillé dans les directions suivantes :

L'étude des processus biologiques en conditions de microgravité ;

La recherche sur l'effet du rayonnement spatial sur l'organisme humain ;

Les sorties dans l'espace extra-atmosphérique et la maintenance technique en dehors de la station ;

La réalisation d'expériences en science des matériaux de nouvelle génération.

Actuellement, tous les membres de l'équipage sont sous surveillance médicale et leur état est jugé stable. En raison de leur long séjour en état d'apesanteur, les cosmonautes et l'astronaute suivront désormais un processus de rééducation de plusieurs semaines. Pendant cette période, leur organisme devra se réadapter à la gravité terrestre.