Le Milan cible un talent du FC Barcelone pour renforcer sa défense

Le club italien du Milan continue de façonner son projet sous la houlette de son nouvel entraîneur, Rúben Amorim. Les erreurs défensives de l'équipe lors des récents matches amicaux et ses difficultés dans la relance depuis l'arrière ont mis en évidence la nécessité de renforcer l'effectif avec des défenseurs de qualité. Selon Goal.com, les « Rossoneri » travaillent actuellement sérieusement sur le transfert de Gerard Martín, joueur du FC Barcelone. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Né en 2002, le défenseur espagnol est un pur produit de La Masia. Mesurant 1,86 mètre et gauchiste, ce joueur devrait parfaitement s'adapter aux schémas tactiques d'Amorim. Les recruteurs du Milan suivent les performances du joueur depuis plusieurs mois et estiment grandement ses qualités techniques.

Prix du transfert et détails des négociations

Selon les informations d'El Nacional, le Milan a soumis une offre officielle de 20 millions d'euros à la direction du FC Barcelone. Cependant, le club catalan estime cette somme insuffisante. La direction barcelonaise réclame au moins 35 millions d'euros pour son talent. Néanmoins, les parties pourraient s'entendre pour réduire légèrement le prix final grâce à des bonus et à un pourcentage sur une revente future.

Gerard Martín a eu l'occasion de s'illustrer la saison dernière en Liga en disputant 30 matches. Bien que le contrat actuel du joueur coure jusqu'en 2028, le FC Barcelone s'est montré disposé à le vendre en raison de problèmes financiers et de la nécessité d'équilibrer son budget.

Le principal concurrent du Milan dans cette course au transfert est le club londonien de Chelsea. L'équipe anglaise suit également de près la situation du jeune défenseur. Mais la direction milanaise entend prendre l'avantage en lui garantissant une place de titulaire et une participation régulière en Ligue des champions.

Rúben Amorim souhaite voir dans sa ligne défensive des joueurs dotés d'une excellente aisance technique avec le ballon. Le fait que Gerard Martín possède précisément ces caractéristiques et que sa précision dans la relance soit stratégique pour le Milan. Si le transfert se concrétise, il est appelé à devenir un élément clé sur le flanc gauche de la défense ou au cœur du système axial.

Actuellement, le dialogue entre les clubs se poursuit. Le directeur sportif et la direction du Milan ont pour objectif de boucler rapidement le transfert et d'intégrer le joueur à l'effectif avant le début de la nouvelle saison. Cet accord pourrait porter non seulement la défense milanaise, mais aussi le style de jeu global de l'équipe vers de nouveaux sommets.