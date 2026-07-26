Arsenal entame des négociations décisives pour le transfert de Bruno Guimaraes

Arsenal s'apprête à faire un pas décisif pour s'attacher les services du capitaine de Newcastle United, Bruno Guimaraes, l'un de ses principaux objectifs du mercato estival. Mikel Arteta considère le milieu de terrain brésilien comme le "milieu parfait" pour son projet et le voit comme le candidat idéal pour renforcer l'entrejeu de l'équipe, rapporte Goal.com rapporte .

Selon le célèbre insider Fabrizio Romano, les Gunners entameront des discussions directes avec la direction de Newcastle United dès la semaine prochaine. Des sources indiquent que le club londonien prépare une offre officielle de 70 millions de livres sterling pour le joueur de 28 ans. Avec cette somme, Arsenal compte bien tester la volonté de son rival.

Accord trouvé sur les termes personnels

L'une des nouvelles les plus importantes du processus de transfert est qu'un accord a déjà été trouvé concernant les termes personnels entre Arsenal et les agents du joueur. Bruno Guimaraes lui-même montre un grand intérêt pour un déménagement à l'Emirates Stadium et pour évoluer sous les ordres de Mikel Arteta. Désormais, toute l'attention se porte sur l'accord financier entre les deux clubs.

"Arsenal veut absolument recruter Bruno. Mikel Arteta le considère comme la priorité absolue pour l'équipe. C'est pourquoi une nouvelle phase de négociations devrait débuter dès la semaine prochaine", a souligné Romano sur sa chaîne YouTube. Selon lui, Arsenal ne compte pas abandonner ce transfert et adoptera une position ferme lors des pourparlers.

Autres rumeurs de transferts

Parallèlement aux informations concernant Guimaraes, des rumeurs fracassantes circulent également parmi les supporters d'Arsenal au sujet de la star du Real Madrid, Vinicius Junior. Cependant, arracher l'attaquant brésilien de Madrid s'annonce comme une tâche financièrement très ardue. Selon Goal.com, le Real Madrid a fixé un prix de 160 millions d'euros pour son leader.

Si, de manière inattendue, le transfert de Vinicius Junior venait à se concrétiser, le club merengue aurait déjà commencé à lui chercher un digne remplaçant. D'après les rapports, le défenseur du RB Leipzig, Yan Diomande, figure sur la liste des plans potentiels du club royal. Pour l'instant, la priorité absolue d'Arsenal reste de finaliser le transfert de Bruno Guimaraes.

Ce transfert pourrait avoir un impact significatif sur le rapport de force en Premier League. Arsenal vise à renforcer son effectif avec des joueurs de qualité afin de poursuivre son beau parcours de la saison dernière et de rivaliser dignement avec Manchester City dans la course au titre. Les négociations de la semaine prochaine devraient sceller le destin de ce transfert.