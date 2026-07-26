Le Borussia Dortmund devance Milan dans la course pour le talent de 2007

Le club allemand du Borussia Dortmund a intensifié ses démarches pour s'attacher les services de Konstantinos Karetsas, milieu de terrain de Genk et l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen. Dans la course pour ce milieu offensif né en 2007, les Borussiens sont sur le point de devancer le Milan AC pour finaliser l'accord. Ce transfert s'inscrit dans la stratégie habituelle du club allemand, qui consiste à repérer de jeunes talents et à les propulser au rang de stars mondiales. C'est du moins ce que rapporte Goal.com l' indique.

Selon Sky Deutschland, Nils-Ole Book, directeur sportif du Borussia Dortmund, n'a pas accompagné l'équipe lors de sa tournée en Asian. À la place, il s'est rendu à Genk pour mener des négociations décisives avec la direction du club belge. L'objectif de Book est de s'entendre rapidement sur les conditions du transfert et d'enrôler le joueur. Le club a d'ores et déjà trouvé un accord personnel avec le joueur pour un contrat portant jusqu'en 2031.

Montant du transfert et détails financiers

La direction de Genk ne souhaite pas brader sa jeune pépite. Selon les informations, le club belge réclame pour Karetsas au moins 35 millions d'euros garantis, assortis de divers bonus, pour un total de 40 millions d'euros. La dernière offre du Borussia Dortmund s'élevait à 30 millions d'euros plus 5 millions de bonus, mais Genk l'a refusée. Les Allemands devraient donc revoir leur offre à la hausse.

Ces mouvements précipités du club de Dortmund s'expliquent par des changements imminents au sein de l'effectif. Karim Adeyemi étant proche de s'engager avec le FC Barcelone et Julian Brandt suscitant l'intérêt marqué de l'équipe anglaise de Leeds, le club vise à apporter du sang neuf pour dynamiser son secteur offensif. En plus de Karetsas, l'attaquant de Cologne Said El Mala figure également sur la liste des principales cibles de Dortmund.

Pourquoi Milan s'éloigne-t-il de la course ?

Le Milan AC suivait lui aussi les performances de Konstantinos Karetsas depuis un certain temps. L'entraîneur de l'équipe, Ruben Amorim, cherchait un milieu créatif gaucher capable d'évoluer en soutien de l'attaquant de pointe. Cependant, Milan se trouve actuellement dans une position délicate sur le marché des transferts. Après les 100 millions d'euros dépensés pour Gonçalo Ramos et Mario Gila, le club est contraint de préserver son équilibre financier.

La priorité absolue pour Milan est désormais de renflouer ses caisses en vendant ses joueurs superflus. Plus précisément, tant que les rumeurs de transfert autour de Rafa Leao et l'intérêt des clubs turcs de Galatasaray et de Fenerbahçe ne seront pas réglés, Milan ne pourra pas boucler de transferts d'envergure. Une aubaine pour le Borussia Dortmund, qui a ainsi l'opportunité de boucler les négociations sans concurrence.

Malgré son jeune âge, Konstantinos Karetsas a attiré l'attention des spécialistes grâce à sa vision du jeu et sa technique. Si ce transfert se concrétise, il pourrait devenir la nouvelle étoile à perpétuer la tradition de formation des jeunes talents à Dortmund. Des sources belges et grecques estiment que l'accord devrait être officialisé dans les prochains jours.